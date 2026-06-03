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مردم استان اصفهان برای نود و چهارمین شب پیاپی با حضور خود در خیابانها، حمایت خود را از انقلاب اسلامی، رهبری و حزبالله لبنان اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حضور پیوسته مردم در خیابانها، جلوهای از همراهی و لبیک به فرمان رهبر انقلاب است؛ حضوری که نماد پیوند مردم با آرمانهای انقلاب و استمرار روحیه همبستگی در شرایط حساس کشور تلقی میشود.
شرکتکنندگان در این اجتماعها با سر دادن شعارهای حمایتی، در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و تصاویر رهبر معظم انقلاب، بر پایبندی خود به آرمانهای انقلاب، حمایت از رهبری و ایستادگی در کنار جبهه مقاومت تأکید کردند.