مردم استان اصفهان برای نود و چهارمین شب پیاپی با حضور خود در خیابان‌ها، حمایت خود را از انقلاب اسلامی، رهبری و حزب‌الله لبنان اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حضور پیوسته مردم در خیابان‌ها، جلوه‌ای از همراهی و لبیک به فرمان رهبر انقلاب است؛ حضوری که نماد پیوند مردم با آرمان‌های انقلاب و استمرار روحیه همبستگی در شرایط حساس کشور تلقی می‌شود.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع‌ها با سر دادن شعار‌های حمایتی، در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و تصاویر رهبر معظم انقلاب، بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب، حمایت از رهبری و ایستادگی در کنار جبهه مقاومت تأکید کردند.