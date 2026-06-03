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بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم اردیبهشتماه ۱۴۰۵، استان کرمانشاه در رتبه دهم تورم سالانه کشور قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،بررسی گزارش رسمی مرکز آمار ایران نشان میدهد که تورم و افزایش هزینههای زندگی همچنان از مهمترین دغدغههای مردم است که بخش عمده از آن ناشی از شرایط جنگی و حمله دشمن جنایتکار آمریکایی – صهیونیستی به زیرساختهای اقتصادی کشور است. بنابر اعلام مرکز آمار، استانهای کردستان (۶۹ درصد)، ایلام (۶۸.۶ درصد)، لرستان (۶۸ درصد)، خراسان شمالی (۶۶.۹ درصد)، مرکزی (۶۶.۷ درصد)، آذربایجان غربی (۶۵.۴ درصد)، چهارمحال و بختیاری (۶۵.۱ درصد)، کهگیلویه و بویراحمد (۶۴.۸ درصد) و خوزستان (۶۴.۶ درصد) نرخ تورمی بالاتری از کرمانشاه را تجربه کردهاند و میانگین کشوری نیز ۵۷.۷ درصد بوده است. همچنین طبق این گزارش، کرمانشاه در شاخص تورم «خوراکیها، آشامیدنی ها و دخانیات» در رتبه ۱۱ کشور و در «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در رتبه ۱۳ کشور و در دهک دوم استانها قرار دارد که نشان میدهد وضعیت استان در محدوده میانی کشور تعریف می شود. گرچه عمده شرایط تورمی متاثر از وضعیت جنگی کشور است اما مدیریت ارشد استان کرمانشاه با برگزاری مستمر جلسات ستاد تنظیم بازار، کارگروه آرد و نان و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و دادن مأموریت به فرمانداران و مدیران اقتصادی، در تلاش است که وضعیت تورمی را تا جای ممکن کنترل کند.