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دو حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی کاشان یک کشته و ۹ مصدوم برجا گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اورژانس کاشان گفت: در یکی از این حوادث یک دستگاه خودرو در اتوبان کاشان به سمت اصفهان روبروی تپههای سایپا واژگون و مرد ۶۲ ساله به علت شدت جراحت در دم جان باخت.
مهرداد فرزندی پور افزود: در حادثه دیگر هم در برخورد دو دستگاه خودروی پراید و پژو درجاده سه راهی استرک ۹ نفر مصدوم شدند که با اعزام پنج دستگاه آمبولانس از پایگاههای الزهرا، حسنارود، قائم، سادیان و راوند به محل نیروهای اورژانس اقدامات اولیه درمانی را برای مصدومان انجام دادند.
وی گفت: مصدومان این حادثه، پس از دریافت اقدامات اولیه با تلاش همکاران فوریتهای پزشکی، به بیمارستان شهید بهشتی منتقل شدند.