شهرستان مراغه به علت علاقه ورزشکاران منطقه به عنوان قطب ورزش سپک تاکرا در آذربایجان شرقی شناخته شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، در این شهرستان ۱۰۰ نوجوان، جوان و بزرگسال در رشته ورزشی مهیج سپک تاکرا فعالیت می‌کنند که ۶۵ نفر از آنها مرد و ۳۵ نفر زن هستند.

انعطاف بدنی، قدرت و سرعت از شاخصه‌های موفقیت در این رشته ورزشی با نشاط است.

سپک تاکرا ورزشی شبیه والیبال است که در ان ورزشکاران از پا برای گذراندن توپ از روی تور استفاده می‌کنند به هین دلیل به آن والیبال با پا نیز می‌گویند.

سپک در زبان مالزیایی به معنای ضربه زدن و تاکرا در زبان تایلندی یعنی توپ است.

اندازه زمین مسابقه هم شبیه زمین بدمینتون است و هر تیم سه بازیکن دارد.