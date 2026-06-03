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همزمان با تحولات اخیر در منطقه خلیج فارس و افزایش نگرانیها درباره امنیت مسیرهای انتقال انرژی، قیمت نفت برنت امروز (چهارشنبه) به بیش از ۹۷ دلار در هر بشکه رسید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، دادههای منتشرشده نشان میدهد قیمت نفت برنت که در روزهای اخیر در محدوده ۹۵ تا ۹۷ دلار در نوسان بود، امروز با عبور از سطح ۹۷ دلار، به تحولات میدانی واکنش نشان داده است.
قیمت نفت برنت امروز (چهارشنبه) در پی تحولات اخیر منطقه و افزایش تنشها در خلیج فارس، با رشد ۱.۰۷ درصدی به ۹۷.۱۱ دلار در هر بشکه رسید.
بر اساس این گزارش، قرارداد آتی نفت برنت برای تحویل آگوست ۲۰۲۶ نیز امروز با افزایش قیمت همراه شد.
تحلیلگران بر این باورند که هرگونه تشدید تنش در منطقه که امنیت ترانزیت نفت را تهدید کند، به سرعت بازار جهانی انرژی را تحت تأثیر قرار داده و موجب افزایش قیمتها خواهد شد.
در همین حال، تنگه هرمز همچنان تحت کنترل نیروهای مسلح ایران قرار دارد و هرگونه اقدام آمریکا برای عبور از این گذرگاه راهبردی، با پاسخ قاطع جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد؛ مسئلهای که بازارهای جهانی انرژی را در وضعیت حساس و آمادهباش نگه داشته است.