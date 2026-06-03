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هشت کشور عربی و اسلامی در بیانیهای، ادامه یورش شهرکنشینان صهیونیست به مسجد الاقصی و برافراشتن پرچم رژیم صهیونیستی در صحنهای آن را محکوم کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، در بیانیه هشت کشور عربی و اسلامی تاکید شده است که این اقدامات تحریکآمیز و مردود، نقض آشکار قوانین بینالمللی به شمار میرود.
این بیانیه همچنین ادامه تجاوزات و اقدامات سازمان یافته و غیرقانونی مقامات رژیم اشغالگر در قدس اشغالی را محکوم کرد. کشورهای صادر کننده این بیانیه بر مخالفت قاطع خود با هرگونه تلاش برای تغییر وضعیت تاریخی و حقوقی قدس تاکید کردند.
این بیانیه میافزاید که رژیم اشغالگر مسئول توقف این اقدامات تنشآفرین در قدس اشغالی است. بیانیه مذکور هشدار داد که تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی، تلاشها برای دستیابی به صلح را تضعیف میکند.
این کشورها همچنین بر همبستگی ثابت خود با ملت فلسطین برای دستیابی به حقوق مشروع خود تاکید کردند. در پایان این بیانیه، حمایت از همه تلاشها برای پایان دادن به اشغالگری رژیم صهیونیستی و تحقق صلح مورد تاکید قرار گرفت.
در خبری دیگر وزارت خارجه مالزی در بیانیهای تلاشهای رژیم صهیونیستی برای یهودیسازی مسجد الاقصی را اقدامی ننگین و شرمآور و نقض حرمت این مکان مقدس دانست و یورش افراطگرایان صهیونیست به مسجد الاقصی با حمایت پلیس رژیم اشغالگر را محکوم کرد.
این بیانیه همچنین تاکید کرد که جامعه جهانی نباید در برابر اقدامات خصمانه و تحریکآمیز رژیم صهیونیستی سکوت کند.
وزارت خارجه مالزی در پایان این بیانیه بار دیگر از جامعه جهانی و سازمان ملل خواست تا گامهای فوری و ملموسی برای توقف این تجاوزات بردارند و زمینه محاکمه و پاسخگویی کامل رژیم صهیونیستی را فراهم کنند.