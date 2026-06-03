به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، حزب الله لبنان ۱۳ بیانیه درباره عملیات‌های خود منتشر کرد که از انجام ۱۲ عملیات در روز سه‌شنبه و یک عملیات چند مرحله‌ای در روز دوشنبه خبر داد.

عملیات حزب الله در روز سه‌شنبه در ساعت یک بامداد با حمله موشکی و انهدام یک دستگاه تانک مرکاوا در منطقه البالوع آغاز شد.

این سومین تانک مرکاوا بود که رزمندگان حزب الله از روز دوشنبه تا بامداد سه‌شنبه در این منطقه هدف قرار داده بودند.

رزمندگان حزب الله در روز سه‌شنبه چهار دستگاه تانک مرکاوا و سه دستگاه نفربر زرهی را منهدم کردند و یک مقر فرماندهی نظامیان دشمن و دو محل تجمع و استقرار نظامیان دشمن را هم هدف قرار دادند.

بیشترین عملیات رزمندگان حزب الله در اطراف شهرک‌های زوطر شرقی، البیّاضه و اطراف قلعه الشقیف متمرکز بود. پهپاد‌های انتحاری ابابیل، موشک‌های هدایت شونده، راکت و توپخانه مهمترین سلاح‌های به کار رفته در این عملیات‌ها بود.

حزب‌الله لبنان همچنین از ۵ عملیات موشکی و پهپادی علیه مواضع و نفرات ارتش اشغالگر در شهرک البیاضه خبر داد.

حزب‌الله اعلام کرد که رزمندگان لبنانی یک مقر فرماندهی متعلق به نظامیان ارتش اسرائیل را در شهرک البیاضه در جنوب لبنان با رگبار موشکی هدف قرار دادند.

در عملیات دیگری، یک یگان نظامی اسرائیلی مستقر در همین شهرک با شلیک موشک مورد حمله قرار گرفت. حزب‌الله همچنین اعلام کرد که این یگان نظامی برای بار دوم در عملیات دیگر هدف قرار گرفت.

مقاومت اسلامی در بیانیه دیگری نیز از هدف قراردادن یک دستگاه تانک مرکاوا در شهرک البیاضه با استفاده از موشک هدایت‌شونده خبر داد. طبق اطلاعیه پنجم نیز یک تانک مرکاوای دیگر در همین شهرک هدف حمله موشکی حزب‌الله قرار گرفت.