پخش زنده
امروز: -
برخی منابع محلی از شنیده شدن صدای انفجارهایی در محدوده این جزیره خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، به گفته خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در قشم، هنوز منشأ و محدوده این صداها مشخص نشده و منابع رسمی در این زمینه اظهار نظری نکردهاند.
طبق بررسیهای خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در قشم، انفجار ساعت گذشته مربوط به محدوده ساحل جنوبی قشم بوده است
به گفته اهالی سوزای قشم، صدای چند انفجار در محدوده مسن و سوزا شنیده شده است.
برآورد اولیه این است احتمال اصابت پرتابه به سواحل خالی از سکنه در محدوده بین شهر سوزا و روستای مسن روی داده است.
فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این زمینه بیانیه ای صادر کرد:
بسم الله الرحمن الرحیم
﴿قَاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ وَیُخْزِهِمْ وَیَنْصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ وَیَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ﴾
(خداوند بزرگ و بلندمرتبه راست گفته است)ای فرزندان آزاد امت اسلامی و مردم مقاوم و سربلند ایران:
در پاسخ به گستاخی و تجاوز آشکاری که نیروهای تروریستی آمریکایی با هدف قرار دادن حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران در جزیرهی عزیز "قشم" مرتکب شدند، نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به فضل خدا و یاری او و وفاداری به عهد خود در حفاظت از خاک وطن، با حملات دقیق و متمرکز موشکی، پایگاههای نظامی اشغالگران آمریکایی در کشور کویت را هدف قرار داد که منجر به نابودی موفقیتآمیز اهداف و شعلهور شدن آتش در دژهای متجاوزان شد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن اعلام این پاسخ اولیه برای ضربه زدن دو برابر، هشدار شدیداللحن و قاطعانهای به دولت آمریکا و رأس استکبار جهانی و هر کسی که اجازه استفاده از خاک یا آسمان خود را برای آغاز تجاوز علیه ایران میدهد، میدهد:
هر حماقت جدید، تجاوز دیگر یا حرکتی که حتی یک وجب از مرزها و حاکمیت ما را لمس کند، با پاسخی لرزهانگیز، خردکننده و قاطع مواجه خواهد شد که از قواعد و مرزهای معمول فراتر خواهد رفت و نیروهای شجاع ما در تبدیل تمام مقرهای متجاوزان و منافعشان در منطقه به خاکستر تردید نخواهند کرد.
زمان "بزن و فرار کن" به پایان رسیده است و نیروهای ستمگر باید عواقب وخیم نادانی و ماجراجوییهای بیمحاسبه خود را بپذیرند.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ
بیشتر بخوانید؛ جزئیات انفجارها و پاسخ هوافضای سپاه در سیریک هرمزگان