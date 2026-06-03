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همزمان با دور چهارم مذاکرات مستقیم میان دولت لبنان و رژیم صهیونیستی در آمریکا، ادامه حملات هوایی ارتش رژیم اشغالگر به مناطق مختلف جنوب لبنان بیش از ۵۰ شهید و زخمی بر جا گذاشته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در پی حملات هوایی رژیم صهیونیستی به شهرکهای برج الشمالی، عبا و تبنین در جنوب این کشور، مجموعاً پنج نفر به شهادت رسیده و ۴۸ نفر دیگر زخمی شدهاند.
بر اساس این گزارش، در حمله رژیم صهیونیستی به منطقه برج الشمالی دو نفر از جمله یک کودک به شهادت رسیده و ۳۲ نفر زخمی شدند.
وزارت بهداشت لبنان همچنین اعلام کرد در نتیجه آسیبهای واردشده به بیمارستان دولتی تبنین بر اثر حملات رژیم صهیونیستی، ۱۱ نفر از جمله یک پزشک و پنج نفر از کارکنان این مرکز درمانی مجروح شدند.
در حمله دیگری به شهرک عبا در شهرستان النبطیه نیز سه نفر به شهادت رسیده و پنج نفر دیگر زخمی شدند.
این حملات در حالی انجام میشود که دور چهارم مذاکرات مستقیم میان دولت لبنان و رژیم صهیونیستی با میانجیگری آمریکا در واشنگتن در جریان است.