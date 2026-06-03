همزمان با دور چهارم مذاکرات مستقیم میان دولت لبنان و رژیم صهیونیستی در آمریکا، ادامه حملات هوایی ارتش رژیم اشغالگر به مناطق مختلف جنوب لبنان بیش از ۵۰ شهید و زخمی بر جا گذاشته است.

بیش از ۵۰ شهید و زخمی در ادامه‌حملات‌رژیم‌صهیونیستی‌به‌لبنان

بیش از ۵۰ شهید و زخمی در ادامه‌حملات‌رژیم‌صهیونیستی‌به‌لبنان

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در پی حملات هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک‌های برج الشمالی، عبا و تبنین در جنوب این کشور، مجموعاً پنج نفر به شهادت رسیده و ۴۸ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

بر اساس این گزارش، در حمله رژیم صهیونیستی به منطقه برج الشمالی دو نفر از جمله یک کودک به شهادت رسیده و ۳۲ نفر زخمی شدند.

وزارت بهداشت لبنان همچنین اعلام کرد در نتیجه آسیب‌های واردشده به بیمارستان دولتی تبنین بر اثر حملات رژیم صهیونیستی، ۱۱ نفر از جمله یک پزشک و پنج نفر از کارکنان این مرکز درمانی مجروح شدند.

در حمله دیگری به شهرک عبا در شهرستان النبطیه نیز سه نفر به شهادت رسیده و پنج نفر دیگر زخمی شدند.

این حملات در حالی انجام می‌شود که دور چهارم مذاکرات مستقیم میان دولت لبنان و رژیم صهیونیستی با میانجی‌گری آمریکا در واشنگتن در جریان است.