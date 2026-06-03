روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی نوشت: حمله اسرائیل به لبنان، که با امید‌های فراوان آغاز شده بود، اکنون به بن‌بستی جدی رسیده و در عمل، حزب‌الله را در موقعیتی قوی‌تر از آغاز جنگ قرار داده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشت که راهبرد اصلی اسرائیل در جنگ لبنان بر این اساس بود که با اشغال بخش‌هایی از خاک لبنان و اعمال فشار نظامی، حزب‌الله را وادار به عقب‌نشینی کند؛ اما این راهبرد نه‌تنها به نتیجه مطلوب نرسید، بلکه با گسترش استفاده حزب‌الله از پهپاد‌های انتحاری و هدایت‌شونده از طریق فیبر نوری، با چالش جدی روبه‌رو شد.

‌نیویورک‌تایمز در ادامه نوشت که ارتش اسرائیل برای چنین سطحی از به‌کارگیری پهپاد‌های مرگبار از سوی حزب‌الله آمادگی نداشته و این مسئله باعث غافلگیری، سردرگمی و اختلال در صفوف نظامیان اسرائیلی شده است. بر اساس این گزارش، وضعیت نظامیان صهیونیست در جنوب لبنان به‌گونه‌ای شده که آنان عملاً به اهداف متحرک تبدیل شده‌اند.

‌این روزنامه همچنین به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت اشاره کرده و آن را نشانه‌ای از بن‌بست در راهبرد این رژیم و اعتراف به شکست در دستیابی به اهداف اولیه جنگ دانست.

‌نیویورک‌تایمز در پایان تاکید کرده است که برخلاف برآورد‌های اولیه تل‌آویو، حزب‌الله نه‌تنها تضعیف نشده، بلکه با بهره‌گیری از تاکتیک‌های تازه، توانسته معادلات میدانی را بر هم بزند و ارتش اسرائیل را با شرایطی پیش‌بینی‌نشده روبه‌رو کند.