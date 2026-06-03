به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، منابع محلی بامداد چهارشنبه از وقوع انفجار‌های متعدد در مرکز منطقه کردستان عراق خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها، چندین انفجار مهیب در استان أربیل روی داد، که در ابتدا منشأ آنها نامشخص بود.

رسانه‌های عراقی می‌گویند که مقر گروه‌های تجزیه‌طلب ضدایرانی در «دره آلان» هدف حملات هوایی قرار گرفته است. جزئیات بیشتری از این واقعه هنوز منتشر نشده است.