منابع ریاست‌جمهوری لبنان اعلام کردند که گفت‌و‌گو‌های جاری میان لبنان و رژیم صهیونیستی در واشنگتن در نخستین روز به توافق نهایی منجر نشده و رایزنی‌ها روز چهارشنبه ادامه می‌یابد.

مذاکرات دولت لبنان و رژیم صهیونیستی، امروز در واشنگتن ادامه می‌یابد

مذاکرات دولت لبنان و رژیم صهیونیستی، امروز در واشنگتن ادامه می‌یابد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، منابع ریاست‌جمهوری لبنان به خبرنگاران اعلام کردند که هیئت لبنانی در آغاز نشست مذاکراتی واشنگتن بر ضرورت دستیابی به آتش‌بس فراگیر و کامل تأکید کرده است.

به گفته این منابع، مذاکرات در روز سه شنبه به نتیجه‌ای قاطع و نهایی منتهی نشد و گفت‌و‌گو‌ها روز چهارشنبه ۳ ژوئن ادامه خواهد یافت.

بر اساس این گزارش، در نشست امروز ایده‌ها و فرمول‌های عملی از سوی طرف‌های لبنانی و صهیونیستی مطرح شد و میانجی آمریکایی نیز پیشنهاد‌هایی درباره آتش‌بس ارائه کرده است.

چهارمین دور مذاکرات میان لبنان و رژیم صهیونیستی روز سه‌شنبه در واشنگتن و با نظارت مستقیم دولت دونالد ترامپ آغاز شد و به مدت دو روز ادامه خواهد داشت.

هیئت لبنانی به ریاست سفیر «سیمون کرم» در این مذاکرات چهار مطالبه اصلی؛ برقراری آتش‌بس و گسترش آن به سراسر خاک لبنان، خروج ارتش رژیم صهیونیستی از لبنان پس از اجرای آتش‌بس، بررسی وضعیت امنیتی، حملات اسرائیل و موضوع سلاح حزب‌الله و بازسازی مناطق آسیب‌دیده، بازگشت آوارگان و آزادی اسرا را دنبال می‌کند.

منابع لبنانی تأکید کردند که این مطالبات در تمامی نشست‌های مذاکراتی، چه در بُعد سیاسی و چه امنیتی، از سوی هیئت لبنان مطرح شده است.

این مذاکرات در حالی برگزار می‌شود که فقط چند ساعت پیش از آغاز آن، به دلیل تشدید حملات رژیم صهیونیستی و تهدید به هدف قرار دادن بیروت، خطر فروپاشی کامل روند گفت‌و‌گو‌ها وجود داشت.