مشاور وزیر آموزش و پرورش:
آمریکا ناگزیر به پذیرش نقش اول ایران در زمینهسازی عدالت جهانی است
مشاور وزیر آموزش و پرورش آمریکا را ناگزیر به پذیرش نقش اول ایران در زمینهسازی عدالت جهانی دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،
حسین سعادت در مراسم گرامیداشت دهه امامت و ولایت و سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) با اشاره به تحولات اخیر منطقه گفت: از زمان آغاز جنگ رمضان، دشمن با رصد مواضع ایران مجبور به تغییر موضع مداوم شده است.آنها میدانند که کوچکترین خطایی پاسخی سنگین در پی خواهد داشت.
وی با یادآوری پیشبینیهای بنیانگذار انقلاب اسلامی مبنی بر ناکامی آمریکا در تقابل با ایران افزود: بذری که امام (ره) کاشت، با خون شهدا به درختی تنومند تبدیل شد. امروز همان کودکانی که در گهواره بودند، به حافظان امنیت و اقتدار کشوری تبدیل شدهاند که در برابر ابرقدرتها ایستاده است.
مشاور وزیر آموزش و پرورش آمریکا را ناگزیر به پذیرش نقش اول ایران در زمینهسازی عدالت جهانی دانست و تصریح کرد: قطار پیشرفت انقلاب اسلامی با وجود تمام جنایات، از ترور و تحریم تا فتنههای مختلف، متوقف نشده است.
سعادت با اشاره به سفر اخیر خود به شمال غرب کشور و دیدار با خانواده شهدای جنگ تحمیلی سوم ادای احترام به خانواده شهید دانشآموز امیرمهدی نوجوانی اهل مراغه را افتخاری بزرگ خواند و در پایان پیام تقدیر وزیر آموزش و پرورش را به فعالان نظام تعلیم و تربیت ابلاغ کرد.