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کتاب وقتی خدا راضی شد، به قلم رضا اخوی با موضوع آشنایی با معارف خطبه غدیر را نشر زائر آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها به چاپ رسانده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کتاب «وقتی خدا راضی شد» به قلم رضا اخوی با موضوع آشنایی با معارف خطبه غدیر را نشر زائر آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها در ۱۰۶ صفحه قطع رقعی منتشر کرده است.
این کتاب، قطرههایی از اقیانوس خطبه غدیر بوده که تلاش کرده است با الهام از سخنان پیامبر اعظم صلالله علیه و آله و سلم، کام تشنه معرفتجویان و حقپویان مؤمن را از زلال کلام ایشان سیراب کند و برای نورانیت مسیر سبک زندگی علوی، توشه برگیرد.
در پایان این کتاب، پرسشنامهای با ۱۴ سؤال تنظیم شده که برای برگزاری رقابتهای فرهنگی به مناسبت عید غدیر خم، مناسب است.