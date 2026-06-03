به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مراسم اختتامیه بیست و دومین دوره طرح تلبس دائم طلاب و جشن عمامه گذاری طلاب حوزه علمیه اصفهان، همزمان با شب عید الله الکبر، عید سعید غدیر در مدرسه علمیه صدر بازار اصفهان برگزار می‌شود.

این آیین با حضور علما، فضلا و استادان حوزه علمیه اصفهان و سخنرانی آیت‌الله طباطبایی نژاد، نماینده ولی‌فقیه در استان اصفهان و مدیر حوزه علمیه اصفهان برگزار خواهد شد.

دوره آموزشی طرح تلبس دائم (ادیب) با هدف سامان بخشیدن به تلبس طلاب جوان، آماده‌شدن طلاب برای این امر خطیر، آشناشدن آنان با جایگاه عمامه‌گذاری و فرهنگ‌سازی پاسداشت لباس مقدس روحانیت، دوره آموزشی ادیب به مدت یک ماه پیش از این در مرکز مدیریت اصفهان برگزار شده است.

در این دوره، مباحثی چون ضرورت تلبس به لباس روحانیت، اخلاق فردی و آداب اجتماعی، جریان‌شناسی، احکام ویژه‌ای، چون وصیت، ارث، احکام بانک‌ها، تغسیل، تکفین، نماز میت، عقد و طلاق، آشنایی با تفاسیر و روش بهره‌برداری از آن، ولایت فقیه، مدیریت زمان، نقش خانوداه در توفیقات روحانیت، آشنایی با فرق و مذاهب، مهدویت، پزشکی و سلامت و تجوید، به صورت فشرده تدریس می‌شود.