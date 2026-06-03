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مدیر حوزههای علمیه خواهران با تشریح حضور بانوان طلبه در پشتیبانی از جبهه مقاومت و خدمترسانی اجتماعی، از تشکیل ستادهای تبلیغات جنگ و استقرار نزدیک به هزار موکب فرهنگی در سراسر کشور در دوران جنگ تحمیلی سوم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام والمسلمین مهدی علیزاده، مدیر حوزههای علمیه خواهران کشور، گفت: بلافاصله پس از آغاز این حملههای دشمن آمریکایی ـ صهیونی، ستاد تبلیغات جنگ تشکیل شد و در قالب آن، ۳۸۰ موکب مستقل تبلیغی و همچنین مشارکت در بیش از ۶۰۰ موکب تبلیغی در نقاط مختلف کشور ساماندهی و مستقر شد.
وی با اشاره به بازدید خود از مناطق جنوبی کشور در روزهای ابتدایی آتشبس افزود: در استانهای کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر و فارس از نزدیک در جریان فعالیت موکبها قرار گرفتم، پیش از این نیز پنج گروه برای نظارت، حمایت، بازرسی و ارزیابی به منطقه اعزام شده بودند و گزارشهای لازم را دریافت کرده بودم، اما حضور میدانی و مشاهده مستقیم فعالیتها، بارها موجب شگفتی من شد.
مدیر حوزههای علمیه خواهران کشور ادامه داد: همت بلند، خلاقیت، نوآوری، سختکوشی و سلیقهمندی خواهران طلبه در موکبها قابل توجه بود. آنان طیف گستردهای از خدمات فرهنگی را به کودکان، نوجوانان، بزرگسالان و حتی دانشجویان ارائه میکردند و هر گروه سنی با شیوهای متناسب مورد توجه قرار گرفته بود.
وی با بیان اینکه این نوآوریها در قالب یک گزارش تجمیع و مستندسازی شده است، یادآور شد: ابتکارات برتر شناسنامهدار شد و به نام استانهای ارائهدهنده ثبت گردید، استقبال گسترده مردم از این خدمات فرهنگی و حضور مؤثر طلاب و مدیران حوزه در میدان، مایه افتخار و رضایت بود.
حجت الاسلام والمسلمین علیزاده به نقش طلاب در خدمترسانی اجتماعی اشاره کرد و ادامه داد: در مدرسه علمیه میناب اتفاقی کمنظیر رقم خورد، پس از حملات دشمن و شهادت تعداد زیادی از دانشآموزان، به دلیل شرایط خاص پیکرها، تغسیل و تکفین آنان با دشواریهای فراوانی همراه بود که در این شرایط، ۳۷ نفر از طلاب مدرسه علمیه میناب مسئولیت تغسیل و تکفین این دانشآموزان شهید را برعهده گرفتند.
وی افزود: مستندی از این اقدام تهیه و از چند شبکه سیما پخش شد. این خدمت اجتماعی، کاری بسیار دشوار و نیازمند استحکام روحی و شخصیتی ویژه بود، طلاب علاوه بر انجام این مسئولیت، در کنار خانوادههای داغدار حضور یافتند و با ایجاد چتر عاطفی و حمایت روانی، آنان را در این شرایط سخت همراهی کردند.
مدیر حوزههای علمیه خواهران از تولید مجموعه چندزبانه قصه لیلا خبر داد و اظهار کرد: به همت مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران و با هدف بزرگداشت یاد و خاطره دانشآموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب، مجموعه کلیپ قصه لیلا در ۱۵ قسمت و به ۱۵ زبان زنده دنیا تولید و منتشر شده است.
وی تصریح کرد: این مجموعه به زبانهای فارسی، کردی، عربی، اردو، مالایی، ترکی استانبولی، انگلیسی، هندی، اسپانیایی، روسی، پرتغالی، ایتالیایی، آلمانی و فرانسوی منتشر شده و بازخوردهای گسترده و ارزشمندی از حوزههای مختلف فرهنگی و تمدنی جهان دریافت کرده است.
حجت الاسلام والمسلمین علیزاده به برخی اقدامات پشتیبانی از رزمندگان اشاره کرد و یادآور شد: بانوان طلبه در حوزه حمایتهای میدانی و سختافزاری نیز فعال بودند، به عنوان نمونه در استان هرمزگان و در پی گزارشهایی درباره شرایط دشوار رزمندگان مستقر در جزایر خلیج فارس که به علت هجوم پشههای بزرگ منطقه و نیش، آنان چند شب امکان استراحت نداشتند، جمعی از طللبهها برای تأمین پشهبند وارد عمل شدند.
وی تصریح کرد: پس از پیگیری در چندین استان و جستوجوی گسترده، سرانجام تعداد قابل توجهی پشهبند از استان خراسان، تهیه و برای رزمندگان مستقر در جزایر خلیج فارس ارسال شد.