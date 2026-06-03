معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با اشاره به تصویب طرح زوج‌و‌فرد در شهر بروجرد گفت: بروجرد نخستین شهری در استان خواهد بود که این طرح در آن عملیاتی می‌شود.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان در حاشیه جلسه شورای ترافیک لرستان، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مصوبات این جلسه، تصویب طرح زوج و فرد در شهر بروجرد بود که با ارائه خوب مشاور مربوطه به تصویب رسید. بروجرد نخستین شهری در استان خواهد بود که این طرح در آن عملیاتی می‌شود.

مهدی مجیدی افزود: در این جلسه بر استفاده از ظرفیت حیاط ادارات، سازمان‌ها و مدارس که در ساعات غیراداری و غیردرسی فاقد خودرو هستند، به‌عنوان توقفگاه تأکید شد. امروز نیز به‌صورت نمادین یکی از مدارس شهر خرم‌آباد با همکاری خوب آموزش‌وپرورش برای این منظور رونمایی می‌شود.

معاون عمرانی استانداری لرستان با اشاره به تذکر جدی به شهرداری‌ها در مورد ساخت پاساژ‌ها و مطب پزشکان در نقاط پرترافیک، گفت: شهرداری‌ها موظف شده‌اند به‌هیچ‌وجه نسبت به حذف توقفگاه در این نقاط اقدام نکنند و متقاضیان ساخت چنین واحد‌هایی ملزم به تأمین توقفگاه هستند.

مجیدی بر نقش رسانه‌ها، خبرگزاری‌ها، صداوسیما و مدارس در آموزش شهروندی برای رعایت نکات ایمنی و قوانین راهنمایی‌ورانندگی تأکید کرد و افزود: این آموزش‌ها کمک شایانی به کاهش ترافیک در شهر‌ها به‌ویژه مرکز استان خواهد کرد.