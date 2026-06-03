نشست شعر مدح امیر، ویژه بانوان به همت معاونت فرهنگی‌ ـ تبلیغی بنیاد فرهنگی امامت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست شعر مدح امیر، ویژه بانوان به همت معاونت فرهنگی‌ ـ تبلیغی بنیاد فرهنگی امامت و با همکاری «کنگره شعر زیر یک سقف»، «محفل شعر گوهرشاد» و «موکب بانوان شاعر» محفل برکه برکت در بنیاد فرهنگی امامت برگزار شد.

در این محفل بانوان شاعر از جمله شهربانو طوسی، اعظم سعادتمند، فاطمه اسلامی، متین پسندیده، وحیده گرجی و... به شعر خوانی پرداختند.

دزفولی افزود: یکی از مهمترین نکاتی که در سرایش باید به آن توجه شود تصویر سازی و قوه تخیل شاعر است.

وی با اشاره به اینکه پیامبر اکرم (ص) بزرگترین تصویر ساز تاریخ هستند، تصریح کرد: پیامبر (ص) در واقعه غدیر بزرگترین و ماندگار‌ترین تصویر را در غدیر ایجاد کردند.

پژوهشگر ادبیات گفت: خداوند برای رسانش پیام غدیر از لفظ اخبر استفاده نکرد، بلکه فرمود لفظ بلغ. استفاده از لفظ بلغ نیازمند رسانش است و در رسانش مهمترین مسأله تصویرسازی است.

وی با بیان اینکه برای رساندن کامل یک پیام باید از تصویرسازی استفاده کرد، افزود: در واقعه غدیر پیامبر اکرم (ص) با جمع کردن همه مردم در بیابان گرم، چیدن جهاز شتران، نحوه بالا بردن دست حضرت علی (ع) و... تصویر سازی کردند که همیشه در ذهن مردم ماندگار است.

دزفولی با تاکید بر اینکه پیامبر تصویرسازی کردند که تا قیامت جاودانه است، تصریح کرد: پیامبر (ص) می‌دانست که ذهن انسان‌ها با تصویر ماندگار می‌شود به همین خاطر همه اقدامات را برای ایجاد یک تصویر ماندگار انجام دادند و شاعر باید از غدیر تصویر سازی را یاد بگیرد.

وی تاکید کرد: باید بدانیم مهم‌ترین پیام غدیر چه بود که پیامبر (ص) برای آن تصویر سازی کرد، زیرا اگر پیام غدیر به درستی فهمیده شود به درستی رساندن می‌شود.

پژوهشگر ادبیات اظهار کرد: پیامبر اکرم (ص) برای معرفی امام زمان آن دوره این تصویر سازی بزرگ را انجام داد و لایه عمیق‌تر آن بود که انسان بدون امام نمی‌تواند زندگی کند.

وی ادامه داد: اصل لزوم امام، مهمترین مسئله‌ای است که غدیر را به خاطر آن جشن می‌گیریم، زیرا در عید غدیر فرا گرفتیم که بدون امام نمی‌توانیم زندگی کنیم.

دزفولی با اشاره به اینکه باید بررسی کنیم برای معرفی امام زمان خودمان چه تصویر سازی کردیم، افزود: پیامبر (ص) فرمودند هرکسی امام زمان خود را نشناسد و بمیرد به مرگ جاهلیت مرده است. پیامبر (ص) در این روایت نفرمودند هر کسی امام علیه‌السلام و امام حسین (ع) را بشناسد، بلکه فرمودند امام زمان خویش را نشناسد.

وی اضافه کرد: برای رساندن پیام غدیر و معرفی امام زمان (عج) باید از امید و حضور استفاده شود و فقط نباید از فراق گفته شود. اغلب روایات ائمه علیهم السلام نیز تصویرسازی از حضور امام است.

پژوهشگر ادبیات با اشاره به اینکه باید امنیت و پیروزی را برای نسل جوان تصویرسازی کنیم تا آن را قبول کند، اظهار کرد: در جهان امروز دانش طبقه بندی شده است و همه به آن دسترسی ندارند. باید تصویرسازی کنیم که در جامعه ظهور دانش طبقه بندی شده نیست و همه افراد به آن دسترسی دارند.

وی یادآور شد: غدیر جشن ولایت و معرفی امام است و پیامبر (ص) یاد دادند این مسأله آنقدر مهم است که باید بزرگترین تصویر تاریخ را بسازید.

دزفولی تاکید کرد: خداوند خطاب به پیامبر اسلام (ص) فرمود «یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ» سپس پیامبر (ص) بعد از ابلاغ پیام فرمودند «وَتُبَلِّغُوهُ مَنْ لَمْ یَحْضُرْ» یعنی سایرین وظیفه ادامه این ابلاغ را به عهده دارند. امروز ما رسانه‌ای برای ابلاغ این پیام هستیم.

وحیده گرجی درباره موکب بانوان شاعر عنوان کرد: موکب بانوان شاعر از روز‌های ابتدایی جنگ آغاز به فعالیت کرد. در این موکب برنامه‌های متعددی برگزار می‌شود که از جمله آن‌ها دورهمی شب شعر است.

وی ادامه داد: بعد از رایزنی‌هایی که صورت گرفت تصمیم گرفته شد که هیئت بانوان شاعر راه اندازی شود و موکب تحت لوای این هیئت فعالیت کند.

مسئول موکب بانوان شاعر اظهار کرد: امیدواریم با حضور همه بانوان شاعره این هیئت فعالیت خود را ادامه دهد همه زیر پرچم امام حسین علیه السلام خدمت کنیم.