دستگیری عوامل «قمه کشی» در پارک کیو خرمآباد
دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان گفت: مخلان نظم و امنیت و عوامل قمه کشی در پارک کیو خرمآباد دستگیر شدند و برخورد قاطعی با آنها صورت خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان شامگاه سه شنبه در پی وقوع حادثهای مبنی بر قدرتنمایی، عربدهکشی و قمهکشی در پارک کیو خرمآباد افزود: دستور قضایی فوری و قاطع برای شناسایی، دستگیری و برخورد قاطع با عوامل این واقعه صادر شد و متهمان تا اطلاع ثانوی در بازداشت خواهند بود.
علی حسنوند افزود: در پی گزارشی مبنی بر قدرتنمایی، عربدهکشی و استفاده از سلاح سرد (قمه) توسط تعدادی از افراد در پارک کیو، بلافاصله دستورات قضایی لازم جهت شناسایی و دستگیری عوامل این واقعه صادر شد.
حسنوند با بیان اینکه عوامل این درگیری با تلاش ماموران انتظامی و همکاری دستگاه قضایی در کوتاهترین زمان ممکن دستگیر شدند، تأکید کرد: با توجه به قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با مخلان نظم و امنیت، متهمان این پرونده تا زمان تعیین تکلیف نهایی و صدور حکم قضایی، با صدور قرار موقت، در بازداشت هستند و هیچگونه اغماضی در این خصوص صورت نخواهد گرفت.
وی از شهروندان درخواست کرد هرگونه موارد مشابه یا اخبار مربوط به فعالیت مجرمانه را بلافاصله به دستگاه قضایی و نیروی انتظامی گزارش دهند تا با قاطعیت با آن برخورد شود.