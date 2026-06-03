رئیس دفتر رئیس جمهور در دومین روز از سفر به قم، با علما و مراجع تقلید، دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن حاجی میرزایی در دومین روز سفر به قم با آیت‌الله‌العظمی عبدالله جوادی آملی، آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری، آیت‌الله سید جواد شهرستانی، حضرات آیات محمد جواد فاضل لنکرانی، سید محمد یثربی و محسن فقیهی، آیت‌الله‌العظمی ناصر مکارم شیرازی، استادان، مدیران و علمای حوزه علمیه قم، آیت‌الله‌العظمی حسین نوری همدانی و آیت‌الله‌العظمی جعفر سبحانی، دیدار و گفت‌وگو کرد.

حاجی میرزایی در دیدار با حضرت آیت‌الله العظمی جوادی آملی، ضمن ابلاغ سلام‌ها و تحیات آقای مسعود پزشکیان، گزارشی از اقدامات، برنامه‌ها و عملکرد دولت در مدیریت اجرایی کشور طی دوران جنگ تحمیلی اخیر و دوره پس از آن ارائه کرد.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور در این دیدار با اشاره به شرایط ویژه کشور در ماه‌های گذشته، اظهار داشت: دولت با اتکا به ظرفیت‌های ملی، انسجام مدیریتی و همراهی مردم، تلاش کرد ضمن مدیریت پیامد‌های ناشی از شرایط جنگی، روند ارائه خدمات عمومی و تأمین نیاز‌های اساسی جامعه را بدون وقفه استمرار بخشد.

حاجی میرزایی با بیان اینکه حفظ ثبات اقتصادی و صیانت از معیشت مردم از مهم‌ترین اولویت‌های دولت در این دوره بوده است، افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های اجرایی، تأمین و توزیع پایدار کالا‌های اساسی، حفظ تعادل بازار، پایداری زنجیره تأمین و استمرار خدمات‌رسانی در بخش‌های مختلف کشور با کمترین اختلال ممکن دنبال شد و خوشبختانه کشور از این مرحله حساس با آرامش و انسجام عبور کرد.

رئیس دفتر رئیس جمهور همچنین با اشاره به تلاش شبانه‌روزی مجموعه دولت برای حفظ پایداری زیرساخت‌های حیاتی کشور، تصریح کرد: استمرار خدمت‌رسانی در حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل، بهداشت و درمان، تأمین کالا‌های اساسی و سایر خدمات عمومی نیازمند مشارکت و همراهی همه بخش‌های جامعه است و در این میان اصلاح الگوی مصرف و پرهیز از اسراف، به‌ویژه در حوزه انرژی، از اهمیت راهبردی برخوردار است.

حاجی میرزایی با تأکید بر اینکه مدیریت مصرف به معنای محدودسازی رفاه مردم نیست، بلکه اقدامی مسئولانه برای حفظ پایداری شبکه‌های خدمت‌رسانی و بهره‌برداری بهینه از منابع ملی است، خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند نهادینه‌سازی فرهنگ صرفه‌جویی و ارتقای بهره‌وری در مصرف انرژی هستیم تا بتوانیم ضمن پاسخگویی به نیاز‌های جاری کشور، ظرفیت‌های توسعه‌ای آینده را نیز حفظ کنیم.

رئیس دفتر رئیس جمهور در ادامه نقش مراجع عظام تقلید، علما و نخبگان دینی را در ترویج فرهنگ مسئولیت‌پذیری اجتماعی و اصلاح الگو‌های مصرف بسیار مؤثر دانست و گفت: جایگاه رفیع مراجع معظم تقلید در هدایت فرهنگی و اجتماعی جامعه، ظرفیتی ارزشمند برای تبیین ضرورت صرفه‌جویی، پرهیز از اسراف و تقویت مشارکت عمومی در حفظ منافع ملی به شمار می‌رود.

حاجی‌میرزایی با قدردانی از حمایت‌ها و رهنمود‌های مراجع عظام تقلید در مقاطع مختلف، ابراز امیدواری کرد که با استمرار همدلی ملی، تقویت سرمایه اجتماعی و همراهی اقشار مختلف مردم، کشور بتواند با موفقیت مسیر پیشرفت، توسعه و رفع مشکلات را دنبال کند.

آیت‌الله العظمی جوادی آملی در این دیدار، یاد امام راحل و رهبر شهید را گرامی داشتند و با تأکید بر ضرورت عمل به وظایف فردی و اجتماعی در نظام امامت و امت، اظهار داشتند: هر کدام از دولت و ملت باید وظایف خود را بدانند و بدان عمل کنند، آن کار عمومی که همه ما باید بدانیم این است که ما با دشمنی طرف هستیم که ﴿لا تزال تطلع علی خائنة منهم﴾ هر روز نقشه می‌کشد، باید بدانیم که دشمنی آمریکا و اسراییل، انکار ناپذیر است لذا اگر میخواهید با این دشمنان، مذاکره کنید و دست بدهید باید انگشتان دست خود رابشمرید.

ایشان با اشاره به حضور مردم در صحنه، افزودند: مردم با حضور خودشان در صحنه ها، وظیفه خودشان را انجام دادند، اما انتظار دارند تا مسئولین نیز با مشکلات اقتصادی همچون اختلاس، نجومی و احتکار مبارزه کنند و در این راه به وظایف خودشان عمل کنند.

ایشان با اشاره به توصیه‌های بزرگان فقه بیان داشتند: در متون دینی و فقهی آمده است که جوانان باید به گونه‌ای تربیت شوند که اوقات خود را یا در مسیر علم‌آموزی و و یا در مسیر جنگ و آمادگی برای دفاع صرف کنند. بر اساس این توصیه‌ها، انسان باید یا در مسیر علم و آگاهی و فهم گام بردارد و یا خود را برای جنگ و دفاع از ارزش‌ها آماده سازد.

ایشان سپس به وظایف دولت و ملت اشاره کرده و بیان داشتند: در نظام امامت و امت، سه ماموریت مهم هست که باید انجام شود، یکی جهل زدایی، یکی جهالت زدایی و دیگری جاهلیت زدایی.

ایشان وظایف هر کدام از نهاد‌ها در مقابل این سه ماموریت مهم را برشمردند و بیان داشتند: «جهل‌زدایی» وظیفه اصلی و رسمی حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها است که باید جامعه را عالم کنند، «جهالت‌زدایی» بر عهده مساجد، هیئت‌های مذهبی، حسینیه‌ها و مراکز فرهنگی است که این مراکز باید اخلاق، همدلی، تقوا و پرهیز از اختلاف را در جامعه تقویت کنند.

ایشان در ادامه جاهلیت زدایی را وظیفه رسمی دولت در نظام امامت و امت دانستند و بیان داشتند: «جاهلیت‌زدایی» از وظایف رسمی دولت در نظام امامت و امت است، مقابله با جریان‌های سلطه‌گر، زورگو، ظالم و مستکبر جهانی که امنیت و آرامش ملت‌ها را تهدید می‌کنند، در این بخش قرار می‌گیرد، این حادثه میناب و امثال آن، جهل و جهالت نبود، بلکه جاهلیت بود و وظیفه دولت و حکومت، جاهلیت زدایی و مقابله با استکبار و ظالمین است.

معظم له با اشاره به دستاورد‌های جمهوری اسلامی در برابر قدرت‌های جهانی خاطرنشان کردند: بسیاری از رخداد‌ها و پیروزی‌های بزرگ انقلاب اسلامی بر اساس محاسبات عادی و مادی قابل تبیین نیست و نشانه‌هایی از امداد‌های الهی در آنها مشاهده می‌شود.

ایشان با یادآوری فداکاری‌های رزمندگان و شهدای دفاع مقدس گفتند: جوانانی بودند که در سخت‌ترین شرایط، برای دفاع از کشور و ارزش‌های اسلامی جان خود را فدا کردند. ایثار و ازخودگذشتگی این عزیزان سرمایه عظیم ملت ایران است و همه ما در برابر آنان مسئول هستیم، اینکه ما در مقابل شهید تهرانی مقدم و امثال آن میگوییم سلام الله علیه، برای همین است، که این رزمندگان به یاری امام زمان خودشان اقدام کرده و آبرو، امنیت و ناموس یک کشور را با این موشک و این اقتدار حفظ کردند.

ایشان در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده کشور گفتند: با توکل بر خداوند متعال، حفظ وحدت و انجام وظایف، پیروزی نظام اسلامی قطعی است و هیچ تردیدی در این زمینه وجود ندارد. البته این موفقیت نیازمند مقاومت، هوشیاری و مراقبت دائمی از ارزش‌های الهی و انقلابی است.

آیت‌الله العظمی جوادی آملی همچنین برای موفقیت مسئولان کشور، از جمله رئیس‌جمهور و اعضای دولت، دعا کردند و خواستار حفظ انسجام ملی شدند.





حاجی‌میرزایی در ادامه برنامه‌های سفر خود به قم با آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری، دیدار و گفت و گو کرد.

رئیس دفتر رئیس جمهور در این دیدار ضمن تبیین اقدامات دولت در اداره امور کشور در شرایط دشوار و حساس جنگ اخیر و پس از آن با بیان این که انگیزه مردم و همت نیروهای نظامی، دشمن را مأیوس کرد، گفت: بسیاری از کشورهای دنیا شگفت زده شدند که چطور کشوری که سال‌ها تحریم بوده است، در برابر قدرت‌های جهانی ایستاده و مقاومت می‌کند.

حاجی میرزایی با اشاره به اهمیت انجام مذاکرات برای پایان جنگ افزود: به هر حال هر منازعه‌ای باید پایان داشته باشد و مهم این است که عزت‌مندی، اقتدار و منافع ملی در آن لحاظ شده باشد و لذا گفت و گوهایی با همین هدف و با تعامل و هماهنگی با رهبر انقلاب صورت گرفت.

رئیس دفتر رئیس جمهور در ادامه ضمن مرور روند مذاکرات، چالش‌ها، نگرانی‌ها و جزئیات آن ابراز داشت: دشمن دست از دشمنی خود بر نداشته و بر نخواهد داشت و فقط روش دشمنی خود را تغییر داده است. یک وقت موشک می‌زند و یک وقت راه اقتصاد را می‌بندد.

حاجی میرزایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به صدمات وارد شده به نیروگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و زیرساخت‌های کشور، بر ضرورت صرفه جویی تأکید کرد و گفت: همه باید تلاش کنیم تا بتوانیم ضمن ارتقای تاب آوری کشور، این دوره سخت را پشت سر بگذاریم.

آیت الله حسینی بوشهری نیز در این دیدار با اشاره به تلاش‌های دشمنان بر علیه ایران ابراز داشت: واقعیت مطلب این است که کینه دشمنان از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی وجود داشته است و از همان روزهای اول تلاش می‌کردند که منافع از دست رفته خود را بازیابی کنند؛ لذا تحریم‌ها از همان روزهای نخست پیروزی انقلاب شروع شد و ادامه دارد.

امام جمعه قم با اشاره به خباثت‌های دشمنان بویژه در ماه‌های اخیر با بیان این که دشمنان روی مبعوث شدن مردم حساب باز نکرده بودند، گفت: این مردم بودند که در کنار نیروهای نظامی و مسؤولین به میدان آمدند و عملاً پشتیبان دولت و نیروهای مسلح شدند.

وی با اشاره به موفقیت دولت در جلوگیری از کمبود کالا در زمان جنگ، بر اهمیت برخورد با گران‌فروشی و احتکار تأکید کرد و ابراز داشت: فرستادگان برخی از کشورها از موجودی زیاد کالاهای مختلف در زمان جنگ تعجب می‌کردند.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان این که این ملت بیش از ۹۰ شب است که در خیابان‌ها هستند، خاطر نشان کرد: این بالاترین پشتوانه است و مسؤولیت مسؤولین را سنگین‌تر می‌کند.

وی شکر عملی حضور مردم در خیابان را برداشتن بار سنگین گرانی از روی دوش مردم عنوان کرد و اظهار کرد: دشمن سیاست خود را از جنگ نظامی به محاصره اقتصادی تغییر داده است؛ اما نگاه ما به آینده روشن است و شاهد تلاش‌های دولت و مسؤولین هستم.

آیت الله حسینی بوشهری ادامه داد: امیدوارم در مسائل داخلی، نهایت تلاش و نظارت صورت گیرد و جلوی سوء استفاده کنندگان با همه ابزارهای ممکن گرفته شود. دولت باید از تمام امکاناتی که در اختیار دارد برای این که کالاها با قیمت مناسبت به دست مردم برسد استفاده کند.

وی با اشاره به لزوم پایان یافتن جنگ همراه با عزت و سرافرازی برای ملت ایران تأکید کرد: ما تجربه بدعهدی‌های دشمنان را در مذاکرات داریم و دستگاه دیپلماسی باید دقت لازم را در تک تک واژگان توافق لحاظ کند به صورتی که قابل تفسیرهای متعدد نباشد.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطر نشان کرد: دشمن به دنبال پیدا کردن کور سوی اختلاف میان ما است. موضع‌گیری‌ها و نصیحت‌های خیرخواهانه از مسؤولین چه از دولت و چه از مجلس، باید در جای خود و نه در فضای جامعه، به صورت محبت آمیز و دلسوزانه مطرح شود تا با همدلی دولت، مجلس و مردم، مشکلات حل شود.

حاجی‌میرزایی در دیدار با آیت‌الله سید جواد شهرستانی با بیان اینکه جنگ اخیر، کشورهای منطقه و جهان را با دردسرهای جدی در تأمین کالاهای اساسی روبرو کرد، اظهار داشت: با تلاش‌های شبانه‌روزی دولت و دیگر بخش‌های نظام و همراهی اصناف و فعالان اقتصادی بخش خصوصی و از همه مهم‌تر همدلی عمومی مردم، ملت ایران که در کانون این جنگ قرار داشتند با مشکل جدی در تامین کالا و خدمات مواجه نشدند.

رئیس دفتر رئیس جمهور، وضع کشور به لحاظ تشدید هم‌زمان مشکلات داخلی و دشمنی‌های خارجی را از ابتدای پیروزی انقلاب بی‌سابقه توصیف کرد و افزود: با این همه دولت در مدیریت اوضاع عملکرد موفقی داشت و نظرسنجی‌هایی که از سوی مراکزی مستقل از دولت انجام شده نیز بر رضایتمندی مردم از خدمات دولت گواهی می‌دهند.

حاجی میرزایی در ادامه به طراحی دشمن برای به خیابان کشاندن مردم اشاره کرد و با بیان اینکه دشمنان پس از اجرای مرحله اول نقشه خود در دی ماه 1404، به دنبال همراه کردن مردم با تجاوز نظامی خود بودند، تصریح کرد: مردم ایران نشان دادند که نیات دشمن را به خوبی شناخته و با به رخ کشیدن دوباره اتحاد و انسجام خود، پای انقلاب و نظام ایستاده و نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کردند.

آیت‌الله شهرستانی نیز در این دیدار در سخنانی با اشاره به جایگاه مقتدرانه ایران اسلامی در میان مسلمانان و به طور ویژه شیعیان سایر کشورها بیان کرد: حمله ناجوانمردانه آمریکا و اسرائیل به ایران باعث شد تا مردم و شیعیان کشورهایی مانند عراق، بحرین، پاکستان، ترکیه و اندوزی ارادتشان به ملت مقاوم ایران بیشتر شود.

وی با بیان اینکه نوع مدیریت دولت دکتر پزشکیان سبب شد تا آحاد جامعه احساس کمبودی در جامعه نداشته باشند، افزود: علاوه بر این، حضور ملت ایران در میدان و تجمعات شبانه نوعی از مقاومت و ایستادگی را رقم زد که موجب تعجب مردم سایر کشورهای مسلمان شد. از اینرو دل بسیاری از مردم مسلمان منطقه با ایران است، اما حاکمیت مسائل دیگری را به آنها تحمیل می‌کند. برخی از مردم منطقه حتی کمک‌های مالی از مردم ایران و‌ جبهه جنگ کردند.

آیت‌الله شهرستانی با بیان اینکه آثار و نتایج اصلی ایستادگی ملت ایران و نیروهای مسلح به تدریج در آینده آشکار خواهد شد، اظهار داشت: این مقاومت و قیام ملت ایران آثار و برکات فراوانی داشت. من ابتدای آغاز جنگ نگران بودم، اما وقتی اقتدار مردم را دیدم، فهمیدم که تمام ارکان جامعه ایران با مقاومت‌شان در برابر قدرت‌های جهانی و دشمنان حفظ آبرو کردند. در این جنگ پیچیده حساب کار دست دشمنان آمد.

وی با اشاره به بی‌اعتمادی به دشمنان تصریح کردند: دشمنان وقتی با مقاومت ملت ایران در برابر تجاوز نظامی روبرو شدند، جنگ را از طرق دیگری مانند محاصره اقتصادی ادامه دادند. ایستادگی همه جانبه ما باید در تاریخ ثبت شود. ما خودمان باید، خودمان را حفظ کنیم و اجازه ندهیم تندروها در مسیر اتحاد، انسجام، مقاومت و دیپلماسی مقتدرانه ملت ایران خللی ایجاد کنند.

حاجی‌میرزایی در دیدار‌های جداگانه‌ای با حضرات آیات محمدجواد فاضل لنکرانی، سیدمحمد یثربی و محسن فقیهی ضمن ابلاغ سلام و دعای خیر رئیس جمهور، گزارشی از آخرین وضعیت کشور و تلاش‌های دولت برای تدبیر امور ارائه کرد.

رئیس دفتر رئیس جمهور در این دیدار‌ها وضع کشور از زمان آغاز به کار دولت چهاردهم تا امروز را از لحاظ تشدید توأمان مشکلات داخلی و دشمنی‌های خارجی بی‌سابقه توصیف کرد و اظهار داشت: ترور شهید هنیه، جنگ ۱۲ روزه، اسنپ‌بک، جنگ ۴۰ روزه و محاصره دریایی در کنار انباشت مشکلات و ناترازی‌های داخلی وضعیت کشور را بغرنج‌تر از همیشه کردند، اما دولت چهاردهم تلاش کرده با ایجاد زبان و نگاه مشترک و تقویت انسجام و وحدت در کشور بر مشکلات غلبه کنیم.

حاجی‌میرزایی با اشاره به اینکه مشکلات ناشی از جنگ ۴۰ روزه حتی کشور‌های فراتر از منطقه را دچار مشکلات جدی کرده است، افزود: با این وجود ملت ایران که در کانون و هدف این جنگ قرار داشتند، با هیچ کمبودی در عرضه کالا و خدمات مواجه نشدند که این مسئله مرهون تلاش‌های شبانه‌روزی دولت، بخش‌های دیگر نظام و از جمله اصناف و فعالان اقتصادی بخش خصوصی بود.

رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه دشمن پس از رخداد‌های دی ماه سال گذشته به دنبال این بود که با سوار شدن بر موج نارضایتی‌ها، مردم را با خود همراه و به خیابان‌ها بکشاند، تصریح کرد: مردم کاملاً برخلاف انتظار و خواسته دشمن عمل کردند و ملت مبعوث شده ایران حدود ۳ ماه است که میدان حمایت از نظام و انقلاب و ارزش‌های خود را ترک نکرده و همه جهان را به حیرت واداشته است.

آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی در دیدار حاجی‌میرزایی، با اشاره به اینکه شاید حساس‌ترین دوران انقلاب اسلامی، همین دوره ریاست جمهوری دکتر پزشکیان باشد، اظهار داشت: سلام من را به دکتر پزشکان برسانید و به ایشان بگویید باید این دوره حساس را مغتنم بشمارند، چرا که به تعبیری دوره بلوغ مجدد ایران محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: مردم روحیه دیگری دارند و توانستند با حضورشان در خیابان‌ها ایستادگی و مقاومت خود را به رخ آمریکا و رژیم صهیونیستی بکشانند. حضور مردم در صحنه و تجمعات می‌تواند برگ برنده‌ای برای مذاکرات باشد. این مردم البته مطالبه و خواسته‌هایی نیز دارند.

آیت‌الله فاضل لنکرانی با اشاره به شهادت مقام معظم رهبری و فرماندهان در آغاز جنگ، مدیریت دولت چهاردهم را در چنین شرایطی کم‌نظیر خواند و یادآور شد: رهنمود‌های رهبری، اقدامات دولت و حضور آگاهانه مردم در صحنه پیام واضحی برای دشمنان دارد. با وجود اینکه حوادث متعددی را مانند جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان پشت سر گذاشته‌ایم، به گواه برخی از افرادی که از خارج به ایران آمده بودند کشور به گونه‌ای مدیریت شد که گویا جنگی در آن وجود ندارد؛ جا دارد از تمام دست‌اندرکاران در دولت و جامعه تشکر کنم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضع جنگ و صلح یا جنگ و مذاکره اظهار داشت: تصمیم‌گیری در این‌باره بر عهده سران نظام و در رأس آنها رهبر معظم انقلاب است. فضا نباید به گونه‌ای باشد که عده‌ای بگویند باید جنگ ادامه داشته باشد، یا باید مذاکره انجام شود. در این زمینه مباحث و مسائل باید بر مبنای فقهی و شرعی پیش برود، همه جوانب سنجیده و هرچه به مصلحت اسلام، ایران و مردم جامعه است انجام شود. آنچه مسلم است مردم ما همانقدر که پشتیبان نیرو‌های مسلح هستند به دولت نیز اعتماد دارند. پویش جان‌فدا بیانگر این است که ملت پشتیبان نظام هستند و پای اعتقادات دینی و وطنی خود می‌مانند.

آیت‌الله فاضل لنکرانی با اشاره به ضرورت شفاف‌سازی رسانه‌ای در رابطه با روند مذاکرات و اقدامات دستگاه دیپلماسی خاطرنشان کرد: بهتر است مردم را بیشتر در جریان روند مذاکرات قرار بدهیم تا شایعه‌ای پیرامون روند مذاکرات ایجاد نشود. متاسفانه عده‌ای دنبال قدرت‌طلبی هستند و فریاد می‌زنند که همه چیز را از دست داده‌ایم و رهبرمان شهید شده است. این در حالیست که مقام معظم رهبری برای حفظ نظام به شهادت رسیده‌اند. طبیعتاً برای وحدت و انسجام باید از تفرقه دور باشیم. همانگونه که رهبر شهید انقلاب فرمودند آمریکا می‌خواهد ایران را ببلعد، بنابراین حفظ انسجام داخلی و اتحاد از اوجب واجبات است.

وی گفت: همه انتظار داریم دولت، دستگاه دیپلماسی و وزارت خارجه آنچه را مصلحت کشور، مردم و اسلام است در نظر بگیرند؛ چه جنگ باشد، یا مذاکره.

آیت‌الله فاضل لنکرانی با اشاره به تاثیر تحریم‌ها و برخی مشکلات داخلی تصریح کرد: عمده مشکلات منشا خارجی دارند، اما برخی از آنها ریشه در تصمیمات خودمان دارد. از نگاه من یکی از مشکلات در حوزه اقتصاد این است که آن را به مردم واگذار نمی‌کنیم و به صورت دولتی مدیریت می‌شود. بسیاری از کارشناسان معتقدند اقتصاد را باید مردمی کنیم و دولت بر آن نظارت داشته باشد.

همچنین، آیت‌الله یثربی در دیدار رئیس دفتر رئیس جمهور ضمن اینکه از دکتر حاجی‌میرزایی خواست متقابلاً سلام‌ها و دعا‌های خیر او را به رئیس‌جمهور برساند، از اقدامات دستگاه دیپلماسی و دکتر پزشکیان در جریان روند مثبت مذاکرات قدردانی کرد و اظهار داشت: اگر چه مشکلات و فشار‌هایی وجود دارد، اما اغلب جامعه با شما همراه هستند. به عبارت دیگر مذاکرات مطالبه عقلانیت است و باید با تدبیر و عقلانیت آن را پیش برد.

وی افزود: جنگ بالاخره روزی پایان خواهد یافت، ولی چنانچه این جنگ تداوم یابد و طولانی شود، نظام آسیب خواهد دید و مردم ضرر خواهند کرد، از همین رو در جامعه مشکل و گرفتاری‌هایی ایجاد خواهد کرد که قابل بیان نیستند.

آیت‌الله یثربی، ضمن قدردانی از حضور مردم در تجمعات شبانه خاطرنشان کرد: اگر چه عده‌ای از مردم در خیابان‌ها حضور می‌یابند، اما آنها که ساکتند نیز با شما همراه هستند. خدا آقای دکتر پزشکیان و مجموعه دولت را که برای مردم تلاش می‌کنند، حفظ کند.

وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به نقش مساجد در زندگی آحاد جامعه یادآور شد: باید مساجد را به حالت سابق و اولیه خودش بازگردانیم و به عبارت دیگر کارکرد‌های مسجد و شیوه مدیریت آن بازنگری شود. این ضرورت دارد که محدوده مداخلات در امور مساجد و امامان جماعت را کاهش داد.

آیت‌الله فقیهی نیز در دیدار رئیس دفتر رئیس جمهور، از آقای حاجی‌میرزایی خواست که متقابلاً سلام‌ها و دعا‌های خیر وی را به رئیس جمهور ابلاغ کند و گفت: برخی از اقداماتی که در دولت چهاردهم انجام شده تا کنون سابقه نداشته و بسیار ارزشمند و موثر بوده است. به عنوان مثال تفویض اختیار به استانداران نمونه‌ای از این سیاست‌ها است که موجب شد تا استانداران با قدرت سیاست‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را پیگیری کنند که به ارتقای همدلی و همبستگی در استان منجر شده است. از این بابت به دکتر پزشکیان و گروه همراه ایشان افتخار می‌کنیم.

آیت‌الله فقیهی با اشاره به اینکه احساس همدلی بیش از پیشی میان دولت، ملت و رهبری وجود دارد، با تأکید بر ضرورت تداوم هماهنگی میان سران قوا خاطرنشان کرد: انسجام و هماهنگی میان ارکان مختلف جامعه و به طور خاص سران قوا باعث می‌شود پیروزی‌ها تثبیت شود. با انسجام و اتحاد و تبعیت از رهبری می‌توانیم کار‌ها را بر سرانجام خوبی برسانیم. بدون شک مأیوس شدن دشمنان بالاترین نعمت برای ما است.

وی ضمن اظهار تأسف از برخی گروه‌ها که خواهان پایان مذاکره و جنگ هستند، یادآور شد: متاسفانه برخی از گروه‌ها به طور هماهنگ همان حرفی را می‌زنند که جزو اهداف رژیم صهیونیستی بوده است. اگر انقلابی هستیم باید کاملاً مطیع امر رهبر باشیم و سکوت ایشان در زمینه روند مذاکرات و دیپلماسی مقتدرانه، دلالت بر رضایت ایشان دارد.

آیت‌الله فقیهی در پایان گفت: محبوبیت آقای پزشکیان، هدایت مقام معظم رهبری و همراهی مراجع و مردم قطعاً اجازه نخواهد داد که نقشه‌های شوم دشمنان عملی شود. با این حال باید با افرادی که در کشور ایجاد اختلاف و تفرقه می‌کنند، با هوشمندی برخورد شود. اگر همه آحاد جامعه واقعاً تابع امر رهبری هستند، باید تعبداً از ایشان تبعیت کنند.

حاجی‌میرزایی در دیدار با آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی، ضمن ابلاغ سلام و دعای خیر رئیس جمهور گزارشی از آخرین وضعیت کشور و اقدامات و برنامه‌های دولت برای تدبیر امور ارائه داد.

رئیس دفتر رئیس جمهور، ضمن شرح وضع کشور، به ویژه از زمان آغاز به کار دولت چهاردهم و هم‌زمانی تشدید مشکلات داخلی ناشی از محدودیت‌های اقتصادی و ناترازی‌ها در عرصه‌های مختلف با فشار‌ها و دشمنی‌های خارجی که ۲ جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونی بخشی از آنها بودند، اظهار داشت: اگر چه نظام جمهوری اسلامی همواره با دشمنی‌های خارجی و مشکلات داخلی مواجه بوده، اما وضعیت ۲ سال گذشته به لحاظ تشدید معضلات به اعتراف و تصریح همه افراد آشنا با سابقه ۴۷ ساله استقرار جمهوری اسلامی، کاملاً بی‌سابقه است.

حاجی‌میرزایی گفت: دشمنان عزم خود را برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی جزم کرده‌اند و در این مسیر از هیچ اقدام و توطئه‌ای دریغ ندارند؛ لذا تلاش کرده‌اند از یک سو با تشدید تحریم‌ها و فشارها، مشکلات اقتصادی کشور را تشدید و نارضایتی‌های اقتصادی را دامن بزنند و از سوی دیگر با حملات نظامی و ضربه به ساختار‌های انتظامی و امنیتی کشور، مردم را به اعتراضات خیابانی تشویق کنند.

رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه دولت چهاردهم با تلاش شبانه‌روزی و البته همراهی مردم مانع از تحقق نقشه‌های دشمن شده است، تصریح کرد: اقدام دولت در ساماندهی نظام توزیع ارز کالا‌های اساسی گام مهمی در مدیریت بازار کالا بود و اگر این اقدام انجام نشده بود، احتمال بروز قحطی در جنگ ۴۰ روزه بسیار زیاد بود. اگر چه گرانی روی داده، اما اگر کمبود و قحطی پیش می‌آمد، گرانی کالا در برابر آن به چشم نمی‌آمد.

حاجی‌میرزایی با اشاره به اینکه به طور معمول کمبود و قحطی کالا، جزو آثار قطعی همه جنگ‌ها در جهان بوده است، گفت: بر اساس پیمایش‌های انجام شده از سوی مراکز غیروابسته به دولت، مردم از مدیریت دولت در تامین و توزیع کالا رضایت داشته‌اند و حتی در روز‌های آغازین جنگ که عنصر غافلگیری شدیدتر هم بود، مردم برای تامین کالا با مشکلی مواجه نشدند.

رئیس دفتر رئیس جمهور تصریح کرد: دشمن وقتی در میدان جنگ نظامی در مقابل ایستادگی ملت بعثت‌یافته و نظامیان سلحشور ایران شکست خورد، همه توان خود را روی جنگ اقتصادی متمرکز کرده است. با این وجود دولت همه توان خود را به کار خواهد بست که نظم و ثبات را به بازار و عرصه اقتصادی بازگرداند؛ رئیس جمهور شخصاً روزی چندین جلسه با موضوع اقتصاد دارد و مردم اطمینان داشته باشند که دولت برای بهبود وضعیت اقتصاد در حال تلاش شبانه‌روزی است.

آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی نیز در این دیدار با ابلاغ سلام متقابل به رئیس جمهور، با تأکید بر ضرورت حفظ سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی، هماهنگی و همراهی مردم با دولت را یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت کشور دانسته و اظهار داشتند: مردم در همه صحنه‌ها حضور دارند و با مشارکت گسترده خود از برنامه‌های کشور حمایت می‌کنند که این سرمایه ارزشمند باید حفظ و تقویت شود.

ایشان با اشاره به نقش مردم در پیشبرد امور کشور، افزودند: همکاری و همراهی مردم در شرایط مختلف همواره از عوامل پیشرفت دولت‌ها بوده است و مسئولان باید قدردان این همراهی باشند.

آیت‌الله مکارم شیرازی در ادامه با ابراز نگرانی از افزایش قیمت‌ها، گرانی را مهم‌ترین دغدغه کنونی مردم عنوان کرده و تصریح کردند: آنچه امروز بیش از هر موضوع دیگری از سوی مردم مطرح می‌شود، گرانی سرسام‌آور کالا‌ها و خدمات است؛ مسئله‌ای که فشار زیادی بر اقشار مختلف جامعه وارد کرده است.

ایشان با تأکید بر لزوم شناسایی ریشه‌های این مشکل خاطرنشان کردند: باید با برگزاری نشست‌های کارشناسی و بررسی‌های دقیق، منشأ اصلی این گرانی‌ها مشخص و روشن شود که چه میزان از این مشکلات به دولت، کسبه، شرایط اقتصادی و یا عوامل دیگر بازمی‌گردد تا بتوان برای آن راه‌حل مناسبی یافت.

آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی همچنین به مشکلات حوزه مسکن اشاره کرده و گفتند: افزایش هزینه‌های تحویل واحد‌های مسکونی و مطالبه مبالغ سنگین از کارگران، کارمندان و اقشار کم‌درآمد، موجب فشار بر آنان شده است و دولت باید برای کاهش این مشکلات چاره‌اندیشی کند.

ایشان با اشاره به ضرورت امیدآفرینی در جامعه، تصریح کردند: انتظار مردم این است که احساس کنند دولت برای حل مشکلات اقتصادی و مهار گرانی، برنامه و اراده جدی دارد.



