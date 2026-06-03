



به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، حماده در گفت‌و‌گو با شبکه الجزیره گفت: موضوع لبنان با روند مذاکرات ایران و آمریکا، ارتباط نزدیک و عمیقی دارد.

او افزود: روندی که دولت لبنان طی می‌کند، این است که جنوب کشور را بدون سکنه و نه فقط عاری از سلاح به اسرائیلی‌ها تحویل دهد.

در روز‌های اخیر حملات و تجاوز‌های رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان با محکومیت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای روبه‌رو شده و هشدار‌هایی درباره خطر گسترش دامنه جنگ در منطقه مطرح شده است.

ناظران معتقدند آمریکا و رژیم صهیونیستی در تلاش هستند تا توطئه خلع سلاح مقاومت اسلامی لبنان را به دست دولت این کشور و از طریق سوق دادن بیروت به سمت امضای توافق امنیتی با تل‌آویو پیش ببرند.