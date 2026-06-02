وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای به تلاش انگلیس برای تشویق کشورهای اروپایی به آمادگی برای رویارویی مستقیم با روسیه اشاره و اعلام کرد: لندن اروپا را به سمت درگیری با مسکو سوق می‌دهد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است: لندن اروپا را به آماده شدن برای درگیری مستقیم با روسیه تحریک می‌کند.

این بیانیه می‌افزاید: انگلیس همچنین در تلاش است تا از تنش‌زدایی در روابط میان روسیه و امریکا جلوگیری کند.

نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین پیش‌تر اعلام کرده بود که کشور‌های اروپایی عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) با فرض وقوع حتمی جنگ در اروپا، در حال نمایش آمادگی نظامی و روانی خود هستند.

«میخائیل اولیانوف» کشور‌های اروپایی عضو ناتو را متهم کرد که به طور فزاینده‌ای به ایده «اجتناب‌ناپذیر بودن جنگ در اروپا» باور پیدا کرده‌اند و تلاش می‌کنند آمادگی خود را برای چنین سناریویی به نمایش بگذارند.

اولیانوف در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: کشور‌های اروپایی عضو ناتو درگیر این ذهنیت شده‌اند که جنگ در اروپا اجتناب‌ناپذیر است و در نتیجه، در پی نشان دادن آمادگی ذهنی و فنی خود برای آن هستند.

او در ادامه به برگزاری رزمایش «ضربه شمال» در فنلاند اشاره کرد؛ رزمایشی که به گفته او تنها حدود ۷۰ کیلومتر با مرز روسیه فاصله دارد.

اولیانوف هشدار داد: به نظر می‌رسد این اقدامات عملا در حال هموار کردن مسیر برای یک جنگ واقعی هستند.