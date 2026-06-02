واگذاری زمین به متقاضیان مسکن در زرنق و بخشایش
فرماندار هریس گفت:به ۴۵ متقاضی طرح نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت در زرنق و بخشایش زمین واگذار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،
محمد عبدالهی در جلسه شورای اداری شهرستان هریس گفت:خوشبختانه ۴۵ نفر از متقاضیان دریافت زمین در قالب طرح نهضت ملی مسکن و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به زودی صاحب زمین خواهند شد. اقدامات مربوط به سایر شهرهای شهرستان نیز در دست پیگیری و انجام است و امیدواریم با مساعدت و همراهی مسئولان استانی زمینه واگذاری زمین به متقاضیان سایر شهرهای شهرستان نیز در آینده نزدیک فراهم شود.
فرماندار هریس گفت:اگر چه در حال حاضر گرانی و تورم در جامعه وجود دارد اما با تلاش، نظارت مستمر و پیگیری مسئولان ذیربط شهرستان، روند کنترل بازار و نظارت بر قیمتها به طور جدی دنبال شده و این شرایط تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل شده است.
عبدالهی گفت: دستگاههای اجرایی شهرستان با همکاری و هماهنگی لازم در راستای خدمترسانی مطلوب به مردم و رفع مشکلات موجود از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.