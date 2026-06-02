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مردم انقلابی وغیرتمند آذربایجان غربی در نود و چهارمین شب از شبهای پایداری جلوه های ویژه ای از اتحاد و اقتدار ملی رابه نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مردم انقلابی و فهیم آذربایجانغربی در نود وچهارمین شب از شبهای پایداری و خونخواهی رهبر شهید انقلاب و شهدای جنگ تحمیلی سوم جلوه های ویژه ای از اتحاد و اقتدار ملی رابه نمایش گذاشتند.
مردم باغیرت و ولایتمدار آذربایجانغربی در امتداد اجتماعات دشمنستیز خود و به رسم شبهای اقتدار و پایداری، باردیگر به میدان آمدند و اعلام کردند همچنان در صحنه هستند و پای عهد و پیمان خود در دفاع از وطن، آرمانهای والای شهدا، حراست و پاسداری از ارزشهای ایران اسلامی مقتدرانه ایستادهاند.