به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مردم انقلابی و فهیم آذربایجان‌غربی در نود وچهارمین شب از شب‌های پایداری و خونخواهی رهبر شهید انقلاب و شهدای جنگ تحمیلی سوم جلوه های ویژه ای از اتحاد و اقتدار ملی رابه نمایش گذاشتند.

مردم باغیرت و ولایتمدار آذربایجان‌غربی در امتداد اجتماعات دشمن‌ستیز خود و به رسم شب‌های اقتدار و پایداری، باردیگر به میدان آمدند و اعلام کردند همچنان در صحنه هستند و پای عهد و پیمان خود در دفاع از وطن، آرمان‌های والای شهدا، حراست و پاسداری از ارزش‌های ایران اسلامی مقتدرانه ایستاده‌اند.