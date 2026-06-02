به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) سه‌شنبه به وقت محلی اعلام کرد: چهار فرد و چهار نهاد مرتبط با ایران، به فهرست تحریمی آمریکا اضافه شده‌اند.

طبق گزارش تلویزیون خبری «سی‌ان‌ان»، دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا درحالی‌ که ادعای مذاکره با ایران را دارد، در جدیدترین اقدام خصمانه خود بزرگترین صرافی ارز دیجیتال ایران را تحریم کرد.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در ادعایی نوبیتکس را به «تسهیل پرداخت‌های مرتبط با فعالیت‌های ایران، تلاش‌های دور زدن تحریم‌ها و تراکنش‌های مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» متهم کرد.

این تحریم‌های آمریکا، نوبیتکس، مدیرعامل و سه نفر از بنیانگذاران آن و همچنین سه صرافی ارز دیجیتال دیگر ایرانی را هدف قرار می‌دهند.