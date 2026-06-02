معرفی ۱۵ واحد مرغداری متخلف مراغه به تعزیرات حکومتی
مدیر جهاد کشاورزی مراغه از معرفی ۱۵ واحد مرغداری متخلف این شهرستان به تعزیرات حکومتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،
هادی خرسندی با بیان اینکه رصد و پایش مستمر بازار کالاهای اساسی در مراغه به صورت مستمر و مداوم ادامه دارد گفت:از ابتدای امسال تاکنون ۱۴۴ واحد مرغداری در مراغه مورد بازرسی قرار گرفتند که برای ۱۵ واحد پرونده تشکیل و به تعزیرات معرفی شدند.
وی اولویت اصلی مدیریت جهاد کشاورزی مراغه را تلاش برای تداوم ثبات در بازار، جلوگیری از گران فروشی و احتکار و اطمینان از دسترسی آسان شهروندان به اقلام ضروری و مایحتاج عمومی با قیمت مصوب بیان کرد.
خرسندی گفت:مراغه رتبه سوم تولید مرغ به میزان ۱۳ هزار تن در سال را دارد.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۶۰۰ مورد عملیات بازرسی و پایش میدانی در سطح شهرستان مراغه انجام شده است ادامه داد: صیانت از حق و حقوق شهروندان مهمترین هدف در این راستا است.
خرسندی واحد بازرسی و نظارت جهاد کشاورزی مراغه را یکی از فعالترین واحدها برشمرد و اظهار کرد: در راستای اجرای طرحهای تنظیم بازار و نظارت بر زنجیره توزیع کالاهای اساسی، عملیات نظارتی توسط تیمهای بازرسی در سطح شهرستان تداوم دارد.
وی یادآور شد:طبق آمارهای استخراج شده از مجموع ۶۰۵ مورد بازرسی ثبت شده در تعداد ۵۶۲ مورد آن تخلفی صورت نگرفته و برای ۴۳ واحد پرونده تخلف صنفی تشکیل شده است.