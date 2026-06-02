به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، هادی خرسندی با بیان اینکه رصد و پایش مستمر بازار کالا‌های اساسی در مراغه به صورت مستمر و مداوم ادامه دارد گفت:از ابتدای امسال تاکنون ۱۴۴ واحد مرغداری در مراغه مورد بازرسی قرار گرفتند که برای ۱۵ واحد پرونده تشکیل و به تعزیرات معرفی شدند.

وی اولویت اصلی مدیریت جهاد کشاورزی مراغه را تلاش برای تداوم ثبات در بازار، جلوگیری از گران فروشی و احتکار و اطمینان از دسترسی آسان شهروندان به اقلام ضروری و مایحتاج عمومی با قیمت مصوب بیان کرد.

خرسندی گفت:مراغه رتبه سوم تولید مرغ به میزان ۱۳ هزار تن در سال را دارد.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۶۰۰ مورد عملیات بازرسی و پایش میدانی در سطح شهرستان مراغه انجام شده است ادامه داد: صیانت از حق و حقوق شهروندان مهمترین هدف در این راستا است.

خرسندی واحد بازرسی و نظارت جهاد کشاورزی مراغه را یکی از فعال‌ترین واحد‌ها برشمرد و اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های تنظیم بازار و نظارت بر زنجیره توزیع کالا‌های اساسی، عملیات نظارتی توسط تیم‌های بازرسی در سطح شهرستان تداوم دارد.

وی یادآور شد:طبق آمار‌های استخراج شده از مجموع ۶۰۵ مورد بازرسی ثبت شده در تعداد ۵۶۲ مورد آن تخلفی صورت نگرفته و برای ۴۳ واحد پرونده تخلف صنفی تشکیل شده است.