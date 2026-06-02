به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس ارزشیابی و ثبت نسخ خطی مدیریت مخطوطات کتابخانه آستان قدس رضوی امروز در آیین رونمایی این نسخه خطی گفت: نسخه یادشده مناجات منظوم منسوب به حضرت علی (ع) به‌ خط میر علی هروی، در سال ۹۳۹ هجری قمری، کتابت شده است.

سیدرضا صداقت حسینی افزود: این نسخه در حوزه کتاب‌ های دعا به زبان‌ های عربی و فارسی و به‌ خط نستعلیق ۱۲ سطری، بر روی ۶ ورق در ابعاد ۲۷/۵ در ۱۸ سانتی‌ متر، کتابت شده است.

وی با بیان این که آثار خطی متنوعی با محوریت امیرالمؤمنین (ع) در کتابخانه آستان قدس رضوی وجود دارد افزود: نسخه نهج‌ البلاغه به‌ خط محمد نقیب متعلق به سال ۵۴۴ هجری قمری و نسخه نهج‌ البلاغه به‌ خط یاقوت مستعصمی متعلق به سال ۷۰۱ هجری قمری، از جمله این آثار است.

صداقت حسینی گفت: همچنین در کتابخانه حرم رضوی، نسخه‌ هایی با محوریت کلمات قصار حضرت علی (ع) معروف به صد کلمه و دعاهایی نظیر الصحیفه العلویه و التحفه المرتضویه متعلق به قرن ۱۲ هجری قمری، به چشم می‌ خورد.

سازمان کتابخانه‌ ها، موزه‌ ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی با ۵۸ کتابخانه در مشهد و شهرستان‌ ها و دارا بودن چندین هزار اثر موزه‌ ای، ۲ میلیون نشریه ادواری، ۱۰۶ هزار نسخه خطی، ۶۵ هزار کتاب چاپ سنگی و همچنین ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار برگ سند تاریخی از بزرگترین و جامع‌ ترین کتابخانه‌ های جهان اسلام است.