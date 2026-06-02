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تیم ملی والیبال بامداد یکشنبه آتی در چارچوب دیداری دوستانه به مصاف برزیل میرود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،مرحله مقدماتی لیگ ملتهای مردان سال ۲۰۲۶ با حضور ۱۸ تیم ایران، ایتالیا، آرژانتین، صربستان، کوبا، ژاپن، برزیل، ترکیه، بلغارستان، آلمان، فرانسه، آمریکا، کانادا، لهستان، اسلوونی، اوکراین، چین و بلژیک برگزار میشود.
در همین راستا تیم ملی والیبال مردان ایران که اردوی برون مرزی خود را از روز یکشنبه دهم خرداد در برزیلیا آغاز کرده است، ساعت ۳۰ دقیقه بامداد روز یکشنبه ۱۷ خرداد به وقت تهران به مصاف تیم ملی والیبال برزیل میرود که این مسابقه در سالن یاچ کلاب بزریلیا برگزار میشود.
پیش از این قرار بود دو تیم در دو دیدار دوستانه به مصاف یکدیگر بروند که به دلیل تغییر شهر اردوی تیم ایران از سائوپوئولو به برزیلیا، امکان برنامه ریزی برای دو مسابقه وجود ندارد.
مرتضی شریفی (کاپیتان)، عرشیا بهنژاد، عمران کوکجیلی، علی حاجیپور، پویا آریاخواه، امیرمحمدگلزاده، پوریا حسین خانزاده، مبین نصری، علی حق پرست، امیرحسین اسفندیار، محمد ولی زاده، یوسف کاظمی، سید عیسی ناصری، آرمین قلیچ نیازی، محمدرضا حضرت پور و حسین حاجیکلاته بازیکنان تیم ملی والیبال ایران در این اردو و هفته نخست لیگ ملتها هستند.
عباس نظریان به عنوان سرپرست، روبرتو پیاتزا (سرمربی)، توماس توتولو، رحمان محمدی راد و علی فتاحی به عنوان مربیان، جیانی روسی (مربی بدنساز)، محمدامین شاکری (آنالیزور)، مهدی ابارشی (پزشک)، حسین کرد فیروزجائی (فیزیوتراپ) و سجاد نوری به عنوان ماساژور اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال کشورمان در لیگ ملتهای والیبال ۲۰۲۶ تشکیل میدهند.
تیم ملی والیبال ایران در چارچوب دیدارهای هفته اول مرحله مقدماتی لیگ ملتها ۲۰۲۶ در گروه مردان از ۲۰ تا ۲۴ خرداد در برزیلیا پایتخت برزیل به مصاف برزیل (۲۱ خرداد)، بلغارستان (۲۱ خرداد)، آرژانتین (۲۳ خرداد) و بلژیک (۲۴ خرداد) میرود.