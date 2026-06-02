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اوقات شرعی ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روز چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷ ذی الحجه ۱۴۴۷ هجری قمری و ۶، ۳ ژوئن ۲۰۲۶ میلادی است.
اوقات شرعی به شرح زیر است:
اذان صبح: ۳ و ۲۷ دقیقه
طلوع آفتاب: ۵ و یک دقیقه
اذان ظهر: ۱۲ و ۲ دقیقه
غروب آفتاب: ۱۹ و ۳ دقیقه
اذان مغرب: ۱۹ و ۲۲ دقیقه
نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۱۵ دقیقه
ذکر روز چهارشنبه:
۱۰۰ مرتبه یا ذالجلال و الاکرام
حدیث روز:
امام هادی علیهالسلام فرمود: إِظْهَارُ الشَّیْءِ قَبْلَ أَنْ یَسْتَحْکِمَ مُفْسِدَةٌ لَهُ.
اظهار چیزی قبل از آن که محکم و پایدار شود سبب تباهی آن است. (تحف العقول، ص ۴۵۷)
احکام شرعی:
پیشرفت علم پزشکى
سوال: اگر فایده آزمایشها به سود تمامى افراد بشر باشد، آیا مى تواند خود را در معرض چنین آزمایشهایى قرار دهد، با فرض اینکه علم به ضرر یا احتمال ضرر و یا عدم علم به ضرر داشته باشد؟
جواب: جایز نیست مگر ضرورت پزشکى و مصلحت اهم اقتضا نماید و تأمین این ضرورت از راههاى دیگر و بى خطر و یا کمخطرتر امکانپذیر نباشد. (استفتائات مقام معظم رهبری)