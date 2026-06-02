اوقات شرعی ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روز چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷ ذی الحجه ۱۴۴۷ هجری قمری و ۶، ۳ ژوئن ۲۰۲۶ میلادی است.

اوقات شرعی به شرح زیر است:

اذان صبح: ۳ و ۲۷ دقیقه

طلوع آفتاب: ۵ و یک دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۲ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۹ و ۳ دقیقه

اذان مغرب: ۱۹ و ۲۲ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۱۵ دقیقه

ذکر روز چهارشنبه:

۱۰۰ مرتبه یا ذالجلال و الاکرام

حدیث روز:

امام هادی علیه‌السلام فرمود: إِظْهَارُ الشَّیْءِ قَبْلَ أَنْ یَسْتَحْکِمَ مُفْسِدَةٌ لَهُ.

اظهار چیزی قبل از آن که محکم و پایدار شود سبب تباهی آن است. (تحف العقول، ص ۴۵۷)

احکام شرعی:

پیشرفت علم پزشکى

سوال: اگر فایده آزمایش‌ها به سود تمامى افراد بشر باشد، آیا مى تواند خود را در معرض چنین آزمایشهایى قرار دهد، با فرض اینکه علم به ضرر یا احتمال ضرر و یا عدم علم به ضرر داشته باشد؟

جواب: جایز نیست مگر ضرورت پزشکى و مصلحت اهم اقتضا نماید و تأمین این ضرورت از راههاى دیگر و بى خطر و یا کم‌خطرتر امکان‌پذیر نباشد. (استفتائات مقام معظم رهبری)