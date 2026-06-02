یک کودک ۱۲ ساله در ارتفاعات و مناطق کوهستانی اطراف شهرستان قصرقند در جنوب سیستان و بلوچستان مفقود شده و عملیات گسترده جست‌و‌جو برای یافتن وی همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، و بنابر اعلام، معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری قصرقند، این کودک اهل روستای «سراوانی بازار» بوده که روز گذشته به همراه برادر خود برای جمع‌آوری عسل کوهی به منطقه کوه چپچوک در ارتفاعات اطراف قصرقند مراجعه کرده است.

در جریان این حضور، به دلیل شدت گرمای هوا، کودک دچار تشنگی شده و از برادرش درخواست می‌کند برای آوردن آب محل را ترک کند؛ اما پس از بازگشت برادر، هیچ اثری از وی در محل مشاهده نمی‌شود.

پس از گزارش این حادثه، تیم‌های امدادی از جمله نیرو‌های جمعیت هلال‌احمر، عوامل محلی، نیرو‌های مردمی و مسئولان شهرستانی وارد عمل شده و جست‌و‌جو در مناطق صعب‌العبور آغاز شده است.

مسئولان از شهروندان خواسته‌اند در صورت مشاهده هرگونه سرنخ یا اطلاعات مرتبط، موضوع را سریعاً به نیرو‌های امدادی اطلاع دهند.