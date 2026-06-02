به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، غلامرضا زادمهر روز سه‌شنبه در حاشیه انجام این عملیات گفت: یکی از این بیماران ساکن منطقه دره خشک و بیمار دیگر از ساکنان منطقه صلواتی کینو بود که به دلیل مارگزیدگی، با شرایط حساس به مرکز خدمات جامع سلامت شبانه‌روزی شهید رئیسی واقع در منطقه سخت گذر احمدفداله مراجعه کردند.

وی ادامه داد: تیم سلامت مستقر در این مرکز، بلافاصله پس از مراجعه بیماران، اقدامات اولیه درمانی و تزریق سرم ضد مارگزیدگی را طبق پروتکل‌های ابلاغی با دقت و سرعت انجام دادند و پس از پایدارسازی وضعیت جسمانی بیماران و هماهنگی‌های لازم با اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی دزفول، بیماران برای تکمیل مراحل تخصصی درمان به بیمارستان بزرگ دزفول منتقل شدند.

زادمهر بر اهمیت راهبردی وجود این مرکز خدمات جامع سلامت در منطقه احمدفداله تاکید و اظهار کرد: استقرار مرکز شبانه‌روزی شهید رئیسی در مناطق سخت‌گذر و دورافتاده شهرستان، گامی حیاتی در جهت عدالت در سلامت و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان این مناطق است.

رئیس مرکز بهداشت دزفول تصریح کرد: این مرکز نقشی محوری در تشخیص زودهنگام بیماری‌ها، مدیریت فوریت‌های پزشکی، کاهش بار بیماری‌های بومی و مهم‌تر از همه، انتقال به‌موقع بیماران به مراکز تخصصی دارد که نتیجه مستقیم آن، کاهش موارد مرگ‌ومیر و عوارض ناشی از حوادث و بیماری‌ها در این مناطق سخت گذر است.

وی از تلاش‌ شبانه‌روزی کادر درمان و تیم سلامت مستقر در منطقه احمدفداله و اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی دزفول که با وجود محدودیت‌های جغرافیایی، متعهدانه برای حفظ جان هموطنان خدمت می‌کنند، قدردانی کرد.

منطقه احمد فداله در بخش کوهستانی و سخت گذر بخش شهیون دزفول واقع شده است.