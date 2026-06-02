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بر اساس دادههای رسمی، سطح ذخایر گاز اروپا در ماه گذشته میلادی ( ماه مه ) به پایینترین رقم از سال ۲۰۲۱ تاکنون رسیده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس محاسبات انجامشده از دادههای سازمان زیرساخت گاز اروپا (GIE)، تزریق گاز به تأسیسات ذخیرهسازی زیرزمینی در کشورهای اروپایی در ماه مه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد کاهش یافت.
در پایان ماه مه، مخازن ذخیره گاز اتحادیه اروپا ۴۰.۵ درصد پر بودند؛ رقمی که حدود ۱۴ درصد کمتر از میانگین پنجساله این دوره از سال و پایینتر از سطح ۴۸.۳ درصدی ثبتشده در مدت مشابه سال گذشته است.
بنا بر این گزارش، حجم کل گاز ذخیرهشده نیز به حدود ۴۴.۳ میلیارد متر مکعب رسید.
برداشت گاز از این مخازن در ماه مه با رشد ۱.۵ درصدی نسبت به سال قبل به ۸۶۳ میلیون متر مکعب رسید، در حالی که تزریق گاز به این مخازن با افت محسوس به ۹.۴ میلیارد متر مکعب کاهش یافت که پایینترین سطح در دو سال گذشته محسوب میشود.
این دادهها نشان میدهد اپراتورهای اروپایی برای فصل سرمای پیش رو با سرعت کمتری در حال پر کردن ذخایر گاز هستند؛ موضوعی که به کاهش سطح ذخیرهسازی نسبت به میانگینهای ثبت شده منجر شده است.
پیشتر شرکت گازپروم روسیه پیشبینی کرده بود که سطح ذخایر گاز اتحادیه اروپا ممکن است پیش از آغاز فصل زمستان به ۷۰ درصد ظرفیت نیز نرسد که نگرانیها درباره محدودیت عرضه در دوره سرمای پیش رو را افزایش داده است.
در همین حال دیپلماتهای اتحادیه اروپا اعلام کردند که احتمال میرود کمیسیون اروپا بهمنظور مقابله با شوک قیمتی ناشی از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، در بررسیهای خود در ماه ژوئیه سقف قیمت تعیینشده برای نفت خام روسیه ازسوی گروه هفت را تغییر ندهد.
گروه هفت و متحدانش، بهاستثنای آمریکا، سال گذشته توافق کردند که برای نفت روسیه سقف قیمت شناور تعیین کنند. این کشورها به دلیل کاهش قیمتها، سقف قیمت نفت روسیه را از ۶۰ دلار به ۴۷ دلار و ۶۰ سنت برای هر بشکه کاهش دادند و در ماه ژانویه به ۴۴ دلار و ۱۰ سنت رساندند.
براساس این سازوکار، کشورهای ثالث میتوانند نفت روسیه را تا حداکثر سقف قیمت تعیینشده با استفاده از خدمات کشتیرانی و بیمه کشورهای غربی بخرند.
به گفته منابع، به دلیل وجود چشمانداز تداوم قیمت بالای نفت در سال جاری میلادی (۲۰۲۶)، کمیسیون اروپا ممکن است در بررسیهای آینده، صرفنظر از میانگین قیمتها در زمان تصمیمگیری، سقف قیمت را فراتر از ۶۰ دلار برای هر بشکه تعیین نکند.