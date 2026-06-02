با حضور مسئولان آموزش و پرورش آذربایجان شرقی مراسم تجلیل از دانش‌آموزان ورزشکار و مدال‌آور استان در باشگاه فرهنگیان تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، در آیین تجلیل از دانش‌آموزان ورزشکار و مدال‌آور آذربایجان شرقی از دانش‌آموزان دارنده مدال و مقام‌های برتر مسابقات و پویش‌های کشوری و استانی و همچنین جمعی از مربیان و فعالان ورزش دانش‌آموزی قدردانی شد.

اسفندیار صادقی مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در این مراسم ورزش را یکی از مهمترین ابزار‌های تربیتی در نظام آموزشی دانست و گفت:ورزش علاوه بر تقویت جسم در رشد اخلاق، انضباط فردی، روحیه همکاری و اعتماد به نفس دانش‌آموزان نقش موثری دارد.

وی با اشاره به موفقیت‌های دانش‌آموزان ورزشکار استان افزود:این موفقیت‌ها حاصل تلاش، پشتکار و برنامه‌ریزی مستمر است و دانش‌آموزان قهرمان الگوی تلاش و مسئولیت‌پذیری برای نسل جوان به شمار می‌روند.

وی همچنین توسعه ورزش دانش‌آموزی را از اولویت‌های آموزش و پرورش استان عنوان کرد و گفت: با احداث ۱۲۵ فضای ورزشی جدید، سرانه فضا‌های ورزشی دانش‌آموزی افزایش یافته و توسعه زیرساخت‌های ورزشی و حمایت از استعداد‌های برتر با جدیت دنبال می‌شود.