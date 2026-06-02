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جمعی از کشاورزان میاندوآبی درروز مزرعه گندم نان آبی با آخرین یافتههای تحقیقاتی، روشهای نوین مدیریت مزرعه و راهکارهای افزایش بهرهوری و عملکرد محصول آشنا شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، روز مزرعه گندم نان آبی در محل مزرعه تحقیقاتی سیروان پیروزی واقع در اراضی ملاکندی، با حضور جمعی از کشاورزان منطقه، کارشناسان و مسئولان بخش کشاورزی برگزار شد.
در این برنامه، علیرضا عیوضی، محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان آذربایجان غربی، به همراه رئیس و جانشین مرکز جهاد کشاورزی مکریان شمالی، رئیس اداره آموزش و ترویج کشاورزی شهرستان میاندوآب و نمایندگان شرکتهای فنی و مهندسی مستقر در پهنههای تولیدی حضور داشتند.
در جریان این رویداد، آخرین یافتههای تحقیقاتی، روشهای نوین مدیریت مزرعه، توصیههای فنی مرتبط با تولید گندم نان آبی و راهکارهای افزایش بهرهوری و عملکرد محصول برای کشاورزان تشریح شد. همچنین شرکتکنندگان از نزدیک با نتایج تحقیقات و ارقام مورد بررسی در مزرعه تحقیقاتی آشنا شدند و پرسشها و مسائل فنی خود را با کارشناسان و محققان در میان گذاشتند.
هدف از برگزاری این روز مزرعه، انتقال یافتههای پژوهشی به بهرهبرداران، ارتقای دانش فنی کشاورزان و توسعه کاربرد روشهای علمی در تولید گندم با هدف افزایش کمیت و کیفیت محصول عنوان شد.