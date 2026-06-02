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تیم ملی فوتبال ایران با تمرکز بر برنامههای تاکتیکی تمرین امروز خود را برگزار کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،در تمرین امروز، کادر فنی با کاهش نسبی فشار تمرینات نسبت به روزهای گذشته، برنامههای خود را بر مرور نکات تاکتیکی و آمادهسازی تیم برای رویارویی با حریف روز پنجشنبه متمرکز کرد.
امیر قلعهنویی و دستیارانش در بخشهای مختلف تمرین، آخرین نکات فنی و تاکتیکی مورد نظر را با بازیکنان مرور کردند.
علیرضا جهانبخش نیز در تمرین امروز در کنار سایر ملیپوشان حضور داشت و بدون مشکل، پا به پای دیگر بازیکنان تمرین کرد.
همچنین تیم ملی فوتبال ایران همچنان یکی از سوژههای مورد توجه رسانههای بینالمللی حاضر در ترکیه است و خبرنگاران و تصویربرداران رسانههای مختلف خارجی، همانند روزهای گذشته، تمرینات شاگردان قلعهنویی را از نزدیک پوشش دادند.
تیم ملی ایران روز پنجشنبه در دیداری دوستانه به مصاف تیم مالی خواهد رفت.