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آخرین هماهنگیهای سفر تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی با نمایندگان فیفا به انجام رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نشست هماهنگی مربوط به سفر، استقبال، ورود و اسکان تیم ملی فوتبال ایران در مکزیک و همچنین برنامهریزی سفرهای داخلی تیم ملی به شهرهای محل برگزاری مسابقات در لسآنجلس و سیاتل، امروز با حضور مهدی محمدنبی نایب رئیس فدراسیون فوتبال و مدیر تیم ملی، مهدی خراطی مدیر اجرایی تیم ملی، محسن معتمدکیا مدیر رسانهای تیم ملی، امید جمالی رئیس کمیته بینالملل فدراسیون فوتبال و علی افضلی از بخش امور بینالملل فدراسیون فوتبال برگزار شد.
در این نشست، آخرین هماهنگیها با نمایندگان فیفا درباره جزئیات ورود کاروان تیم ملی به تیخوانا، محل اقامت، حملونقل و سایر مسائل اجرایی و رسانهای انجام شد. آخرین جلسه هماهنگی مدیر تیم ملی ایران با نمایندگان فیفا پیش از عزیمت به مکزیک/ زمان ورود تیم ایران به تیخوانا اعلام شد
بر اساس برنامهریزی صورت گرفته، کاروان تیم ملی فوتبال ایران روز شنبه ساعت ۱۵ به وقت محلی ترکیه عازم شهر تیخوانا در مکزیک خواهد شد و ساعت ۱:۳۰ بامداد روز یکشنبه به وقت مکزیک وارد این شهر میشود.