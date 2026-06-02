رئیس اداره راه و شهرسازی اندیمشک از رفع تصرف فوری زمین‌های ملی و دولتی به مساحت بیش از ۴۰۰ متر مربع و به ارزش تقریبی ۴۸ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد و بر برخورد قاطع با زمین‌خواران تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امین فرهادزاده، رئیس اداره رئیس اداره راه و شهرسازی اندیمشک اعلام کرد که یگان حفاظت زمین‌های این شهرستان، موفق به بازگرداندن زمین‌های ملی و دولتی تصرف‌شده به بیت‌المال شده است.

فرهادزاده گفت: ارزش این زمین‌ها که در مجموع بیش از ۴۰۰ متر مربع مساحت دارند، بالغ بر ۴۸ میلیارد ریال برآورد شده است.

رئیس اداره راه و شهرسازی اندیمشک با قدردانی از همکاری مقام‌های قضایی و انتظامی، تأکید کرد که برای حفظ حقوق بیت‌المال و مقابله با تجاوز به اموال عمومی، با سودجویان و زمین‌خواران، قاطعانه برخورد می‌شود.

فرهادزاده از شهروندان خواست تا زمین‌خواری‌ها را با شماره پیامکی ۳۰۰۰۴۱۷۳۵ گزارش دهند.