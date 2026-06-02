به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،علی امیری راد گفت:شورای مشورتی با حضور فعالان اقتصادی، اجتماعی و تجاری به منظور شناسایی چالش‌ها و رفع موانع و بهره برداری از ظرفیت‌ها برای برنامه ریزی جهت توسعه شهرستان مراغه تشکیل شده است.

وی اضافه کرد:از طریق این شورا ظرفیت‌های شهرستان در بخش‌های کشاورزی، صنعت، عمرانی و گردشگری شناسایی و برای سرمایه گذاری معرفی خواهند شد.

فرماندار مراغه افزود: اعضای این شورا را افراد متخصص، مجرب، صاحب نظر، بازرگان، تولید کننده و کارآفرینان تشکیل می‌دهند.

وی افزود: صاحبان ایده، اندیشه و علاقمندان دارای تخصص می‌توانند برای برنامه ریزی توسعه شهرستان در یکی از کمیته‌های ۱۱ گانه عضو شده و فعالیت کنند.

امیری راد خاطرنشان کرد:شهرستان مراغه با حدود ۳۰۰ هزار نفر جمعیت به این شورا برای پیشبرد اهداف توسعه نیاز داشت.

وی گفت: دبیرخانه شورای مشورتی شهرستان به میزبانی دانشگاه مراغه فعالیت می‌کند.