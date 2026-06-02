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نشست قرارگاه مسکن ویژه نیروهای مسلح در خوزستان با حضور مسئولان استانی و نظامی برگزار شد؛ نشستی که بر هماهنگی بیشتر دستگاهها، رفع موانع اداری و شتاببخشی به اجرای طرحهای مسکونی کارکنان نیروهای مسلح تمرکز داشت.
به گزارشخبرگزاری صدا و سیما، نشست قرارگاه مسکن ویژه نیروهای مسلح در خوزستان با هدف بررسی آخرین وضعیت طرح های ساخت مسکن برای کارکنان نیروهای مسلح برگزار شد.
در این نشست، روحالله عمادی مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان بر ضرورت مدیریت هماهنگ، حذف فرآیندهای موازی و کاهش زمان صدور مجوزهای لازم تأکید کرد.
عمادی گفت: قرارگاه مسکن با رویکرد جهادی برای تسهیل اجرای طرحهای مسکن مهر و نهضت ملی در استان تشکیل شده است.
وی همچنین فعالسازی ظرفیتهای تولید مسکن و رسیدگی به بافتهای فرسوده را از اولویتهای این قرارگاه دانست.
به گفته او، شتاببخشی به نهضت ملی مسکن در خوزستان نیازمند عبور از بروکراسی اداری و حرکت با نگاه جهادی است.