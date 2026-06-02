نشست قرارگاه مسکن ویژه نیرو‌های مسلح در خوزستان با حضور مسئولان استانی و نظامی برگزار شد؛ نشستی که بر هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها، رفع موانع اداری و شتاب‌بخشی به اجرای طرح‌های مسکونی کارکنان نیرو‌های مسلح تمرکز داشت.

به گزارشخبرگزاری صدا و سیما، نشست قرارگاه مسکن ویژه نیروهای مسلح در خوزستان با هدف بررسی آخرین وضعیت طرح های ساخت مسکن برای کارکنان نیروهای مسلح برگزار شد.

در این نشست، روح‌الله عمادی مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان بر ضرورت مدیریت هماهنگ، حذف فرآیندهای موازی و کاهش زمان صدور مجوزهای لازم تأکید کرد.

عمادی گفت: قرارگاه مسکن با رویکرد جهادی برای تسهیل اجرای طرح‌های مسکن مهر و نهضت ملی در استان تشکیل شده است.

وی همچنین فعال‌سازی ظرفیت‌های تولید مسکن و رسیدگی به بافت‌های فرسوده را از اولویت‌های این قرارگاه دانست.

به گفته او، شتاب‌بخشی به نهضت ملی مسکن در خوزستان نیازمند عبور از بروکراسی اداری و حرکت با نگاه جهادی است.