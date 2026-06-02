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سخنگوی گروه فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی، مغایر با احکام برنامه هفتم و اصل ۵۷ قانون اساسی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای احمد راستینه مهر در برنامه گفتگوی ویژه خبری به موضوع تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی پرداخت و به پرسشها در این باره پاسخ داد.
مقدمه: تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی به دستور رئیس جمهور محترم و تعیین ساختار و ماموریت برای آن موضوع برنامه امشب ما است، فعالیت این ستاد بعد از چند جلسه با رای موقت دیوان عدالت اداری متوقف شد، دلیل این رای تعارض بنیادین این ستاد با جایگاه شورای عالی فضای مجازی بود که با دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی و با اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشکیل شده در شبهای گذشته ما یک برنامه از گفتگوی ویژه خبری را به این موضوع اختصاص دادیم و البته با حضور سخنگوی دولت در برنامه صف اول، به بخشی از این موضوع پاسخ دادند. امشب هم سخنگوی محترم کمیسیون فرهنگی خانه ملت با ما هستند تا از ابعاد حقوقی و حمکرانی تشکیل ستاد ویزه ساماندهی و راهبری فضای مجازی را بیشتر بررسی میکنیم. همچنین دعوت ما از نمایندگان دولت و نمایندگان موافق تشکیل این ستاد در مجلس شورای اسلامی در رسانه ملی همچنان پاربرجاست و امیدواریم در شبهای آینده با حضور نمایندگان موافق و مخالف تشکیل این ستاد بیشتر به این موضوع پرداخته شود.
سوال: تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی که با رای موقت دیوان عدالت اداری فعلا متوقف شد.
راستینه: کسانی که به عنوان موافق دعوت میشوند، موافق چه چیزی هستند.
سوال: شما مخالف این ستاد هستید؟
راستینه: حتما مخالف، این ستاد خلاف قانون است، همین جا بگویم که تیتر نزنید موافقان و مخالفان اینترنت، تیتر نزنید بی سوادها و کاسبان تحریم، خواهش میکنم انصاف را رعایت کنیم.
سوال: تیتر نزنید، منظورتان ما نیستیم؟
راستینه: حتما شما نیستید، شما نماد مقاومت هستید. حتما انصاف باید رعایت شود، ما امروز بحثمان سر تشکیل ستادی است که این ستاد مغایر هم قانون اساسی است و هم مغایر احکام ابلاغی امام شهیدمان و هم مغایر احکام برنامه هفتم است امروز بحثمان این است که چرا در شرایط جنگی که ملت ۹۰ شب در میدان خونخواه امام شهیدمان هستند، اتفاق عجیبی است در وسط جنگ، اینکه ما مصوبه یک ساختار قانونی را به نام شعام، شورای عالی امنیت ملی را نادیده بگیریم و بیاییم بر خلاف ساختارهایی که در قانون اساسی تصریح شده، یک ستادی را تشکیل دهیم که آن ستاد خودش اصل تشکیلش خلاف قانون است.
سوال: اشاره میکنید به مغایرت قانونی، از چه بابی و بر اساس چه احکامی مغایرت دارد؟
راستینه: یک مغایرت با احکام مقام معظم رهبری، شورای عالی فضای مجازی حکم چه کسی را دارد، مقام معظم رهبری، ما چرا کشور مقتدر هستیم در مقابل آمریکا، در عین اینکه امام و فرماندهان ما را به شهادت رساندند، چون ساختار سازی در نظام اسلامی به قدرت اتفاق افتاد و امام عزیز ما عظمت بزرگی را خلق کرد، این ساختارها هر چقدر حفظ شود قدرت نظام اسلامی حفظ میشود، دیگر قدرت کشور متکی به افراد نیست و بر اساس ساختارها عمل میکند، مقام معظم رهبری بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی اختیاراتی وجود دارد که در آنجا بحث اتفاقاتی که در بحث فراقوهای باید اتفاق بیفتد، مقام معظم رهبری با کار بزرگی که انجام دادند این بود که با ساختارهایی که ایجاد کردند اجازه ندادند که قوا در درون هم انحصار ایجاد کنند، یک قوه بر وظایف قوه دیگر تعدی کند.
سوال: حتی شورای عالی فضای مجازی هم فرابخشی است؟
راستینه: احسنت، شورای عالی امنیت ملی فرابخشی، شورای عالی فضای مجازی فرابخشی است، شورای عالی انقلاب فرهنگی فرابخشی است، چرا این اتفاق افتاد برخی از موضوعات است که این موضوعات توسط یک قوه امکان راهبری، سیاست گذاری، هدایت و مدیریت نداریم، مانند فضای مجازی، مقام معظم رهبری امام شهدیمان فرمودند فضای مجازی اهمیت اش به اندازه اهمیت انقلاب است، میشود فضای مجازی با چنین اهمیتی باشد و بعد دولت بیاید تمام اختیارات دستگاههای دیگر را برای خودش بگیرد و در حکمی که برای آقای عارف میزند، حکمرانی فضای مجازی، حکمرانی فضای مجازی در سیاستهای کلان ابلاغی مقام معظم رهبری تکلیفش روشن شده، مدیریت ساماندهی اینترنت بین الملل، در این خصوص شورای عالی امنیت ملی مصوبه دارد و تکلیفش روشن است، محدود کردن برخی از فضاهای مجازی یا برای افراد خاص این در احکام پیوست آمده، شما مگر میتوانید خلاف قانون اساسی، دولت قوه مجریه، برخی از سایتها و خبرگزاری ها، افراد یا هر چیز دیگر، هر موقع دلش بخواهد باز کند و هر موقع دلش خواست ببندد، پس آزادی بیان چه میشود، واقعا اگر شما مدعی آزادی بیان هستید، حق ندارید به سیاستهای فرابخشی و حکمرانی که در شورای عالی فضای مجازی هدف گذاری شده ورود پیدا کنید.
سوال: پس این ستاد ویژه ساماندهی و راهبری کاملا مدیریت و فرماندهی و پیشبرد امورات کاملا بر اساس آن چیزی است که دولت تدبیرمی کند؟
راستینه: بله، در حکم جناب آقای عارف که در پیوست این ستاد آمده نوشته شده، یک مغایرت با احکام ابلاغی مقام معظم رهبری دو مغایرت با اصل ۵۷ قانون اساسی، این اصل خیلی روشن و شفاف میگوید، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، مجریه و قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردد این قوا مستقل از یکدیگر عمل میکنند. دقت بفرمایید حالا شما در قوه قضاییه آمدید در حیطه وظایف مجلس ورود کردید، وظیفه تقنین وظیفه چه کسی است شما در ستاد ویژهای که تشکیل بدهی یا میخواهی مقرره بنویسی که این مقرره باید بیاید مجلس تقنین و قانون گذاری شود که وظیفه بنده است، یا میخواهی نظارت کنی که این نظارت ممکن است تخلف و جرم شامل حالش شود، اگر تخلف است در سیستم اداری خودت است و اگر جرم است میرود در مسئولیت قوه قضاییه، شما نمیتوانی یک ستادی تشکیل دهی و همه اختیارات قوا را برای خودت بگیری بعد نام آن را بگذاری ستاد ساماندهی مدیریت فضای مجازی، پس شورای عالی فضای مجازی برای چه تشکیل شد، این مغایرتها را عرض میکنم، تجاوز از اختیارات رئیس جمهور مصرت در قانون اساسی اصل ۱۱۳ اصول ۱۲۴ و ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون اساسی.
سؤال: ما یک شورای عالی فضای مجازی در کشور داشتیم و داریم، این ستاد طبق نگاه شما به عملکرد و مصوبات و آنچه که در حوزه عملیاتی انجام میدهد، به موازات آن خواهد بود؟
راستینه: الان یک ستاد تشکیل شده است به موازات شورای عالی فضای مجازی. اصل ۱۱۳ را دقت کنید، پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیتهای اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه، به جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود را برعهده دارد. امور فرابخشی برعهده رهبری است، چون برکت نظام ولایت فقیه این است. به حضرت امام عرض کردند که آیا نظام ولایت فقیه همان نظام استبدادی دیکتاتوری است، امام فرمودند ولایت فقیه آمده است تا استبداد و دیکتاتور اتفاق نیفتد یعنی هر قوهای سرجای خودش عمل کند. ما در فتنه ۸۸، چون متأسفانه میخواستیم آرای ملت را ابطال کنیم، اگر وجود امام شهید نبود، استکبار و دیکتاتوری اتفاق میافتاد. در یک مجلسی میخواستند انتخابات را تحریم کنند، اگر وجود امام شهید نبود استبداد و دیکتاتوری اتفاق میافتد. در دیماه اغتشاشات ۱۴۰۴ که عملیاتهای تروریستی صهیونیستی امریکایی که چند ماهی بیشتر از آن نگذشته است، چه تعداد از هموطنان ما آسیب دیدهاند، بخش اعظم آن در بستر فضای مجازی اتفاق افتاد. اگر شما؟ بعنوان شورای عالی امنیت ملی وظیفه اش را انجام داد که به درستی به همان دستوری که ابلاغ کرد که باید فضای مجازی در آن لحظه باید مسدود شود، اگر وظیفه اش را انجام نمیداد معلوم نبود چه اتفاقاتی بیفتد. در قبل از جنگ رمضان میآید یک مصوبهای را میگذراند، در آن مصوبه میگوید ما که نمیتوانیم تا ابد اینترنت بسته باشد، الان شرایط بحران و جنگ است، میگویند اینترنت برای صاحبان کسب و کار چه میشود.
سؤال: گام به گام پیش برویم، اول ایرادهای قانونی را بفرمایید؟
راستینه: مغایرت با اصل ۱۷۶ قانون اساسی، مغایرت با بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی، مغایرت با بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی که همه اینها توضیح دارد.
سؤال: براساس این مغایرتها دیوان عدالت اداری به توقف تشکیل جلسات ستاد ویژه رأی داد؟
راستینه: بله، مغایرت با مصوبات شورای عالی امنیت ملی مصوبه ۸۹۶، مغایرت با قانون پنج ساله هفتم بند ت ماده ۶۹.
سؤال: در این پنج جلسه این ستاد چه مصوباتی داشته است؟
راستینه: در بند ت ماده ۶۵ قانون برنامه هفتم تصریح دارد، شورای عالی فضای مجازی مرجع سیاستگذاری، تصمیم گیری و هماهنگی در موضوعات مربوط به فضای مجازی است و حسب مورد مصوبات آن برای کلیه دستگاههای اجرایی لازم الاجرا است. تبصره، مرکز ملی فضای مجازی کشور مکلف است با همکاری سایر دستگاههای مرتبط آئین نامه تقسیم کار نهادی، همه چیزهایی که در حکم این ستاد نوشته شده است، تقسیم کار نهادی، نحوه حکمرانی فضای مجازی به ویژه حوزه امنیت فضای مجازی و شاخصهای اجرایی سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی را تدوین نموده است و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند. الان این ستاد مغایر این است.
سؤال: چه مصوباتی داشت و آیا هر آنچه که ما بعنوان تکالیف و وظایف این ستاد ویژه ساماندهی و راهبردی داریم تعریف میکنیم و تعریف شده است آیا در حیطه وظایف و اختیارات شورای عالی فضای مجازی کشور نیست و نبوده است؟
راستینه: چرا بوده است ولی اینها خلاف ورود کردهاند اساساً این ستاد خلاف است. امروز راجع به اینکه اینترنت باشد یا نباشد نمیخواهیم بحث کنیم و جای آن هم اینجا نیست. الان کشور در شرایط جنگی است و فکر میکنم هر کسی بهتر میفهمد که ۹۳ شب ملت در خیابان خونخواه امام شان یعنی چه. امروز درخصوص یک تصمیمی داریم حرف میزنیم که آن تصمیم غلط بوده است، آن ستاد خلاف قانون بوده است. اولین مصوبه این ستاد این بوده است که اینترنت بین الملل بلافاصله برای همه باز شود، سؤال، آیا در شرایط جنگی ضابطهمند بودن فضای مجازی جهت اینکه دشمن بر بستر فضای مجازی دو اتفاق را رقم نزند، یک جنگ شناختی، الان امریکا بیش از اینکه از موشکهای ما ضربه خورده باشد که برکت نیروهای مسلح ما و عظمت آنها ستودنی است، از رسانه ملی ما و عناصر فعال ما در فضای مجازی که به درستی عملیات رسانهای کردند ضربه خورد. یعنی الان امریکا در یک جنگ شناختی نتوانست در اذهان ملت ما خلاف آنچه که اتفاق افتاده است را بتواند تبیین کند. این خیلی خطرناک است، در جنگ شناختی نباید بستر را برای دشمن فراهم کرد. اگر جنگ است فضای مجازی که اهمیت اش به اندازه انقلاب است، باید تصمیمهای حاکم بر فضای مجازی و اینترنت بین الملل هم براساس نگرانیها و دغدغههای نیروهای مسلح ما، دستگاههای اطلاعاتی امنیتی ما و شورای عالی فضای مجازی باشد، ما تعارف نداریم.
سؤال: الان یک جنگ شناختی را اشاره کردید، فکر میکنم در روزهای اخیر بود که روزنامه اسرائیل هیوم گزارشی را منتشر کرد مبنی بر اینکه در سالهای گذشته اگر اشتباه نکنم ۲۰۲۳ موساد یک معاونت جنگ شناختی و عملیات روانی ترتیب داده بود که بخشی از انتشار عکسهای خصوصی مقامات از این طریق بود؟
راستینه: خدا خیرتان بدهد، دشمنی که روبروی ما ایستاده است، فکر نمیکنم الان مردم بزرگ و باعظمت ایران امروز حتی تردید داشته باشند که امریکای جنایتکار هر لحظه اگر بتواند خواسته باشد در برابر ملت ما دست به حمله بزند، اگر بتواند تردید نمیکند. چون دشمنی او با ما یک دشمنی نهادی و وجودی است، او امام ما را شهید کرده است.
سوال: یک بخشی امنیت ملی و منافع ملی کشور، اما به اذهان عمومی پاسخ دهید، بخشی از کسب و کارها و امورات و روزمرگی مردم درگیر همین موضوع است؟
راستینه: بلاخره درست است جنگ است ولی کشور نمیتواند تعطیل باشد، کسبه و کسب و کارها، صاحبان حرف، اصناف را چکار کند، پژوهشگران و دانشمندان، افرادی که ضرورت تجارت و بازرگانان بین المللی که باید ارتباطات بین المللی داشته باشند چکار کنیم چون مسئله خیلی مهم بود، مسئولین جمهوری اسلامی در دل جنگ، خدا رحمت شهید لاریجانی این بسته را فراهم کرد، دستگاهها را صدا کردند الان افرادی که به اینترنت بین المللی ضروری نیاز دارند به خاطر معیشت مردم و کسب وکارهایی که خدای ناکرده اشتغالها آسیب نبیند، کارهای پژوهشی دانشگاه و تجار را چکار کنند، لیست اینها مسئولیت به وزارت ارتباطات داده شد و تصمیمات گرفته شد و افراد مشخصا به آنها اعلام شد آمدند ثبت نام کردند با هویت مشخص وارد فضای مجازی اینترنت بین الملل بشوند، که ما چرخ اقتصادی کشورمان دچار آسیب نشود، همچنین مسئله امنیت به خطر نیافتد و فکر نمیکنم کسی از مردم عزیز ما حتی تردید داشته باشد، حتی فضای مجازی امنیت جامعه را به خطر بیاندازد، اگر فضای مجازی بستر آسیبهای جدی امنیتی به کشور شود الان، اگر فضای مجازی.
سوال: همراهی مردم را با این اصل در ایام جنگی دیدیم؟
راستینه: پس مردم این را با همه وجود پذیرفتند، ما حرف مان این است که اینترنت بسته باشد و اینترنت یک ابزار بهره برداری برای حل مسائل است.
سوال: این یک بخشی از فعالیتهای این ستادست، اصل و حدود این ستاد ویژه را صحبت میکنیم؟
راستینه: ما میگوییم این تصمیمات کجا باید گرفته شود، در شورای عالی فضای مجازی باید گرفته شود، در شورای عالی امنیت ملی، آقای رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی آمده است که ابلاغی کرده، اجازه ندارد، رئیس جمهور فقط میتواند مصوبات شورای عالی امنیت ملی که به تایید مقام معظم رهبری را برسد ابلاغ کند، رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی خودش نمیتواند مقررهای را ابلاغ بکند.
سوال: یک بخشی راجع به دولت صحبت میکنیم، یک بخش حدود نظارتی خانه ملت است کجا هستند؟
راستینه: بله، ما همین جا سهم مان را میپذیریم، نود روزست ما خواهش کردیم که صحن مجلس باید باز شود، ما در تجمعات میرود، ۱۳۰ جلسه کمیسیونهای تخصصی برگزار کردند ما به همه خدا قوت میگوییم، اما همه اینها ماهیت تشکیل صحن مجلس نمیشود، چرا صحن مجلس بسته است، به ما این جوری میگویند، میگویند مثلا نگرانیهای اطلاعاتی امنیتی، مقام معظم رهبری در ابلاغ شان در بیانیه شان به مناسبت اجلاسیه سوم مجلس دوازدهم فرمودند سریعا مجلس شورای اسلامی در عرصه تقنین و نظارت و ریل گذاری دقیق تسریع بکند، بعد فرمودند اگر نود شب ملت ترازش دیده شد، این نماینده ما در تراز این ملت مبعوث شده باید عمل کند، من وقتی مجلس بسته است، ابزارهای نظارتی بنده چیست، به عنوان نماینده مردم، این که میگویم ساختارها نباید فرو بریزد، این است.
سوال: ناگفته نماند جلسات وبیناری مجلس و نمایندگان حتی؟
راستینه: با مردم باید صادق باشیم، ابزار نظارتی من چیست، اگر وزیر ارتباطات صحن مجلس باز بود، به خودش اجازه میداد حکم رئیس جمهور که خلاف قانون بوده، دیوان عدالت آن را ابطال کرد، بیاید به راحتی ابلاغ کند، حتما باید استیضاحش میکردم به عنوان یک نماینده مجلس، ابزار نظارتی، تذکر و سوال من کجاست، سوال من بای اعلام وصول شود بیاید در صحن مجلس، استیضاح باید اعلام وصول شود بیاید در صحن مجلس، ۹۰ روز صحن مجلس تعطیل است، غلط است، ما در کف خیابان میرویم و ملت از ما سوال میپرسند، بله مجلس تعطیل نیست، این جمله غلطی است، این که میگویند مجلس تعطیل است، نه، ۱۳۰ جلسه کمیسیونها برگزار شده، همکاران ما شبانه روز کار میکنند، یا میان مردم هستند، یا با مردم ارتباط دارند، یا مشکلات را پیگیری میکنند، در حوزههای انتخابی هستند، کمیسیونهای تخصصی کارشان را انجام میدهند، جلسات کمیسیون کشاورزی در بحث معیشت، کمیسیون اقتصادی در مباحث ارزی، اقتصادی، کمیسیون امنیت کار میکنند، یک سوال فنی از من پرسیدید، پس مجلس کجاست، وزیر ارتباطات چرا خلاف قانون عمل کرده، مجلس باید طرح سوال کند از وزیر، وزیر باید در صحن پاسخ دهد، اما صحن بسته است.
سوال: این با رای موقت دیوان عدالت اداری متوقف شده ستاد، مصوباتی داشت، اگر در نهایت اصل تشکیل ستاد، طبق دستور رئیس جمهورست، یا برخی از تصویبات ستاد غیرقانونی تشخیص شود، وضعیت آثار این تصمیمات گذشته و بعدش چه میشود؟
راستینه: سه تا مصوبه اش ابطال شد، اولین وظیفه دولت این است که حکم قوه دیوان عدالت اداری را اجرایی کند، وقتی ابطال شد نمیتواند ستاد را تشکیل دهد، اصرار بر یک خلاف پذیرفتنی نیست.
سوال: این به طور موقت ابطال یا متوقف شد یا فعلا؟
راستینه: فعلا متوقف است، وقتی متوقف است دولت نمیتواند تشکیل ستاد بدهد.
سوال: مصوبات قبلی چه میشود؟
راستینه: این نکته خوبی است، از رئیس قوه قضائیه خواهش میکنم، همان طور که یک روزی رئیس قوه قضائیه گفت اینترنت پرو اشکالاتی دارد، تشکر میکنیم قوه قضائیه به موقع ورود کرد اشکالات برطرف شود، امروز هم رئیس قوه قضائیه، چون حکم دیوان عدالت ابطال مصوبه را دارد وظیفه اش را انجام دهد، حتما وظیفه شان میدانند چیست، وقتی اصرار میکنید بر یک کار خلافی حتما پیگیری قضائی و نظارتی دقیق انجام شود، ما امروز خواهش مان از دولت این است، مقام معظم رهبری در حکم آن به مجلس گفتند شما باید به دولت کمک کنید، ما همواره حامی دولت هستیم، مخصوصا در شرایط جنگ، یعنی ما محکم پای کار حمایت از دولت هستیم، هر جا نیاز باشد که در یک حوزهای به دولت مساعدت شود تردید نمیکنیم.
اما نمیتوانیم حکمرانی نظام اسلامی را به شوخی بگیریم، ما نمیتوانیم در شرایط جنگ که دشمن با همه وجود آمده با ما دارد یک جنگ وجودی انجام میدهد، اگر بتواند امشب مقامات ما را ترور کند تردیدی نمیکند، به فضل خدا و با اقتدار نیروهای مسلح چنین شهامتی ندارد، اگر روزنهای باز شود تردیدی نمیکند، وقتی در یک جنگ وجودی با دشمن هستیم، حکمرانی مان را باید به شوخی بگیریم، این به شوخی گرفتن حکمرانی از طرف دولت قابل بخشایش نیست، قوه قضائیه باید وظیفه اش را انجام دهد، ما به عنوان نمایندگان ملت صادقانه به مردم میگوییم، ما بر سر دفاع از حقوق ملت، قانون اساسی، حفظ ساختار، جلوگیری از استبداد و دیکتاتوری محکم بر سر عهدمان هستیم، همان طور که ملت یک عظمت خلق کرده، نیروهای مسلح ما یک اقتدار خلق کردند، که دیشب قرارگاه خاتم انبیاء ما تهدید میکند دشمن را، میگوید شما اگر آمدید آن تهدیدی که نتانیاهو بیروت و ضاحیه جنوبی گفت اگر آن تهدید را خواسته باشید اجرا کنید، ما همین الان اعلام میکنیم ساکنان شهرکهای اشغالی شمالی رژیم غاصب اسرائیل تخلیه بکنند.
این عظمت را چه کسی خلق کرده، این عظمت در راستای باور به حکمرانی نظام اسلامی شکل گرفته، اگر آقای رئیس جمهور در عرصه معیشت شبانه روز الان دارد کار میکند، من به آقای پزشکیان میگویم که همکار بنده بوده، در مجلس یازدهم، خیلی هم ارادت داریم، الان به آقای پزشکیان میگویم ما با شما یک دوره هم همکار بودیم در مجلس و شما سه چهار دوره در مجلس مسئولیتهای نظارتی و تقنینی داشتید، آیا این ستادی که تشکیل دادید خلاف قانون اساسی است، آقای پزشکیان خودش از همه بهتر میدانید که این ستاد خلاف قانون اساسی است، آقای پزشکیان شما که شبانه روز برای معیشت مردم میدوید در دل جنگ و ما قدردان هستیم، آیا در این عملیات رسانهای دشمن، جنگ شناختی دشمن، خطرات امنیتی که میتواند بر بستر فضای مجازی برای دشمن فراهم بشود شما مثال زدید، رژیم صهیونیستی زیرمجموعه شبکه موساد یک مجموعهای را ایجاد کرده برای همین عملیات روانی و شناخت جنگ شناختی خودشان.
من به آقای پزشکیان میگویم چطور ممکن است وقتی خود شما در جنگ این قدر تحت فشار بودید، امروز اجازه بدهید اینترنت بین الملل که در کودتای شبهه کودتای دی ماه ۱۴۰۴ کشور ما را در چه شرایط سختی قرار داد، در شرایط جنگی چنین تصمیمی بگیرید، این قابل قبول است انصافا، ما همه جور از دولت حمایت میکنیم، اما بر سر ساختارهای نظام اسلامی، تشکیل صحن مجلس شورای اسلامی، اعمال جمهوریت ملت، ما اجازه نمیدهم این جا جمهوریت ملت خدایی نکرده به یغما برود، چرا جمهوریت ملت همین ملت مبعوث شده کف خیابان است، که از نمایندگانش مطالبه میکند، اینها هم بازوان و ابزارهای قدرت ولی فقیه هستند، ولی فقیه با مردم قدرت خودش را اعمال میکند.
ولی فقیه با فریادهای مردم در خیابان شروط این مذاکره اش را اعمال میکند، ما حق نداریم این ساختارها را دچار آسیب کنیم یا دچار خدشه کنیم، آقای پزشکیان خودش بزرگوارست و شخصیت الحمدالله دلسوزی هستند، یک بار برگردد مصوبات شورای عالی فضای مجازی و احکام مقام معظم رهبری که ایشان خیلی به مقام امام شهید ارادت داشتند، یک بار بخوانند، سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی، سیاستهای کلان ابلاغی مقام معظم رهبری را بخوانند، یک بار احکام قانون اساسی که الحمدالله ایشان نماینده ملت بوده اشراف دارد، یک بار بخواند، یک بار قانون هفتم که خود ایشان که با ما شش ماه ما خدمت آقای رئیس جمهور در نوشتن برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم پیش هم بودیم، اتفاقا خاطرات خوبی من از ایشان دارم، یک بار همین احکام فضای مجازی در این قانون برنامه هفتم مطالعه بکنند.
سوال: این که اشاره کردید در ابتدای صحبت تان مواردی که خلاف قانون است، در تشکیل این ستاد ویژه، اما به ما نگفتید مصوبات این ستاد تا آن جایی که دستور کارش و جلساتش متوقف شود چه میشود؟
راستینه: اساسا وقتی آن ستاد خودش باید ابطال شود و حکم دیوان عدالت را دارد، پس مصوبات ستادی که خلاف قانون است، خود مصوباتش هم چیست، غیرقابل اجراست، الان آمدند یک تصمیمی گرفتند، مشاور آقای پزشکیان، دستیار اجتماعی ایشان گفته آقای پزشکیان امنیت سازترین تصمیم تاریخ را گرفت، توروخدا این امنیت سازترین تصمیم تاریخ است در دل جنگ، شما با کی تعارف دارید، شما با آمریکا تعارف دارید، ملت با آمریکا تعارف ندارید، ما با رژیم صهیونیستی تعارف نداریم، با سر خونخواهی امام شهیدمان با کسی معامله نمیکنیم، من در این جلسه میگویم ما جوانان انقلابی با خدای خودمان عهد بستیم تا قصاص قاتلین امام شهیدمان از پای ننشینیم، این وظیفه همه ما است اما در خصوص این مسئله که حکمرانی ماست، من خواهشم از دولت این است یک بار دیگر برگردد حکمش را اصلاح کند، از قوه قضائیه میخواهیم به وظیفه اش به درستی عمل کند، ما هم که فعلا صحن مجلس بسته است، اگر باز شد وظیفه نظارتی مان به یاری خدا عمل خواهیم کرد.