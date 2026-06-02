خروج موقت تیم فوتبال کاراگستر شبستر از منطقه سقوط
تیم فوتبال کاراگستر شبستر با برتری برابر نیروی زمینی تهران موقتاً از منطقه سقوط به لیگ دسته دو خارج شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،
دو تیم کاراگستر شبستر و نیروی زمینی تهران در چارچوب هفته بیستوهفتم لیگ دسته اول فوتبال از ساعت ۱۶:۳۰ امروز در ورزشگاه قویدل تبریز به مصاف هم رفتند که این دیدار در نهایت با برتری یک بر صفر نماینده آذربایجان شرقی به پایان رسید.
ماهان احمدزاده یگانه گل بازی را در دقیقه ۴۱ به ثمر رساند.
کاراگستر فرصت داشت برتری پررنگتری را تجربه کند اما حجت اسلامی در دقیقه ۳+۹۰ ضربه پنالتی را از دست داد.
کاراگستر با این پیروزی ۲۴ امتیازی شده و با خروج موقت از منطقه سقوط به رتبه پانزدهم رسید. نیروی زمینی نیز با ۲۸ امتیاز سیزدهم است.