سازمان جهانی بهداشت در گزارشی از هدف قرارگرفتن هدفمند نظام سلامت لبنان از سوی ارتش صهیونیستی خبر داد و درباره وضع بحرانی کادر درمان و زیرساخت‌های پزشکی هشدار داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت در سه ماه گذشته ۱۹۰ حمله علیه بخش بهداشت و درمان لبنان مستند شده است.

این حملات منجر به شهادت و مجروح شدن ده‌ها نفر از کارکنان کادر پزشکی شده است. زیرساخت‌های حیاتی سلامت در پی این تجاوزات دچار آسیب‌های گسترده و جدی شده‌اند.

در همین حال وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حمله رژیم تروریستی اسرائیل به بیمارستان «جبل عامل» ۳۹ نفر از کادر درمان زخمی شدند. رمان بودند.

وزارت بهداشت لبنان شجاعت مدیریت و کارکنان بیمارستان جبل عامل را ستود و افزود: این تجاوز و شهدا، زخمی‌ها و خسارات ناشی از آن چیزی جز جلوه‌های دیگری از قانون جنگل نیست که دشمن اسرائیلی آن را مو به مو اجرا می‌کند و تمام قوانین، کنوانسیون‌ها و قطعنامه‌های مصوب جامعه بین‌المللی را نادیده می‌گیرد.

همزمان منابع خبری از شهادت دو نفر و زخمی شدن ۱۴ نفر دیگر در حمله رژیم صهیونیستی به شهرک برج الشمالی در جنوب لبنان خبر دادند.

از سوی دیگر وزارت بهداشت لبنان از افزایش شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به ۳ هزار و ۴۶۸ تن خبر داد.