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مسائل و مشکلات جامعه ایثارگری شهرستان خوی، نحوه ارائه خدمات به خانوادههای شهدا، جانبازان و آزادگان و راهکارهای تقویت فرهنگ ایثار و شهادت درشهرستان خوی مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مشاور استاندار آذربایجان غربی در امور ایثارگران و خانواده شهدا گفت: اجرای کامل طرح جامع حمایت از ایثارگران و خانوادههای معظم شهدا نیازمند همکاری و همراهی همه دستگاههای اجرایی است.
نشست شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شهرستان خوی با حضور حجتالاسلام نیساری مشاور استاندار آذربایجان غربی در امور ایثارگران و خانواده شهدا، مسئولان شهرستانی و اعضای شورا برگزار شد.
حجتالاسلام نیساری در این نشست با تأکید بر ضرورت تکریم خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، اجرای دقیق قوانین و مقررات مرتبط با جامعه ایثارگری را از مهمترین وظایف دستگاههای اجرایی برشمرد و گفت: طرح جامع حمایت از ایثارگران و خانواده شهدا باید به صورت جدی در همه بخشها مورد توجه قرار گیرد تا بخشی از مشکلات این قشر معزز برطرف شود.
وی افزود: خانوادههای شهدا و ایثارگران سرمایههای ارزشمند نظام اسلامی هستند و خدمترسانی شایسته به آنان، پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت است.
در این جلسه همچنین مسائل و مشکلات جامعه ایثارگری شهرستان خوی، نحوه ارائه خدمات به خانوادههای شهدا، جانبازان و آزادگان و راهکارهای تقویت فرهنگ ایثار و شهادت مورد بررسی قرار گرفت
حجتالاسلام حجت قاسمخانی امام جمعه خوی و غلامحسین آزاد فرماندار خوی نیز بر ضرورت رسیدگی هرچه بیشتر به مطالبات خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران و هماهنگی دستگاههای اجرایی برای رفع مشکلات آنان تأکید کردند.
در پایان این نشست، اعضای شورا درباره مهمترین موضوعات مرتبط با جامعه ایثارگری شهرستان تبادل نظر کرده و تصمیمات لازم برای پیگیری مسائل مطرح شده اتخاذ شد.