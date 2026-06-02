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اعضای هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان بدون کارخانه صنایع استان تهران در دیدار با رئیس اتاق تهران با تأکید بر اهمیت به رسمیت شناختهشدن این روش تولید و آسانتر شدن صدور مجوزهای مربوطه، خواستار اصلاح ساز و کارها و تعامل مؤثر با دستگاههای اجرایی در این زمینه شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در دیدار اعضای هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان بدون کارخانه استان تهران با محمود نجفیعرب، رئیس اتاق تهران، ضمن شریح اثرهای این الگوی تولیدی در ارتقای بهرهوری و سرعت رشد اقتصادی، بر ضرورت اعتبار دادن به پروانههای بهرهبرداری این واحدها، پرهیز از قیمتگذاری دستوری، رفع محدودیتهای ارزی و آسانتر شدن دسترسی به مواد اولیه، تأکید شد.
رئیس اتاق تهران در ابتدای این نشست با بیان اینکه «فرهنگسازی در زمینه تولید بدون کارخانه همواره مورد توجه اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بوده است» گفت: از دوره هشتم هیئت نمایندگان اتاق تهران تاکنون، توسعه و ترویج مفهوم «تولید بدون کارخانه» در دستور کار قرار داشته است، چون با این روش میتوان از ظرفیتهای مازاد کارخانهها بهرهبرداری بهینه کرد.
محمود نجفیعرب با توجه به اینکه در بسیاری از کشورهای جهان، بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی با «تولید بدون کارخانه» بهدست میآید، اظهار داشت: برخی کشورهای همسایه از جمله ترکیه و کشورهای اروپایی در عرصه تولید محصولهای دارویی، آرایشی، بهداشتی و قطعهسازی، از این الگو بهطور گسترده بهره میگیرند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه «تولید بدون کارخانه پدیده جدیدی نبوده و مدت زیادی است که در اقتصاد جهان مورد توجه قرار گرفته است» ادامه داد: این مدل از تولید علاوه بر فرصتسازی، میتواند به افزایش سرمایهگذاری، تقویت سرمایه در گردش بنگاهها و ارتقای بهرهوری منجر شود و اتاق تهران نسبت به پیگیری مطالبات فعالان این حوزه متعهد است.
رفع اختلافات بیندستگاهی با بهرهگیری از ظرفیت شورای گفتوگو
در ادامه این جلسه، غلامرضا ملکی، معاون مجلس، تشکلها و امور اجتماعی اتاق تهران با اشاره به اینکه انجمن تولیدکنندگان بدون کارخانه صنایع استان تهران، حدود یکسال است که با حمایت اتاق بازرگانی تهران راهاندازی شده، بهرهگیری از ظرفیت پنجره واحد کسبوکار اتاق تهران و شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی استان را برای حل مشکلات فعالان این بخش راهگشا دانست.
ضرورت اصلاح دستورالعملهای تولید بدون کارخانه
در بخش دیگری از این نشست، پیمان سنندجی رئیس انجمن تولیدکنندگان بدون کارخانه صنایع استان تهران با اشاره به روند شکلگیری این انجمن بر ضرورت گسترش فعالیت آن در سطح ملی تاکید کرد و گفت: طیف گستردهای از صنایع از جمله شویندهها، صنایع آرایشی و بهداشتی و دارویی در این حوزه فعال هستند.
سنندجی همچنین به صدور حدود ۳۵۰ مجوز برای تولید بدون کارخانه از سوی وزارت صمت در استان تهران اشاره کرد و گفت: چالشهایی مانند عدم شناسایی کسبوکارهای دارای مجوز تولید بدون کارخانه از وزارت صمت در سامانه بهینیاب و سایر سامانهها، فعالیتهای این بخش را با دشواری مواجه کرده است.
همچنین، فاطمه کاوسی، دبیر انجمن تولیدکنندگان بدون کارخانه صنایع استان تهران نیز از ضرورت اصلاح دستورالعملهای مربوط به تولید بدون کارخانه و بازنگری در مقررات مرتبط با این بخش سخن گفت.
در ادامه این نشست، محمدحسین حیاتی، نایب رئیس هیئتمدیره این انجمن، تبدیل دانش مهندسی به فناوری تولید را مهمترین دلیل اهمیت این نوع تولید خواند و آن را عاملی مهم در ارتقای بهرهوری دانست. حیاتی با بیان اینکه «سازوکارهای موجود مانع از توسعه تولید بدون کارخانه میشود» ادامه داد: صدور پروانههای بهرهبرداری برای فعالان این حوزه یک ضرورت است.
عباس ابهری، دیگر عضو هیئتمدیره انجمن تولیدکنندگان بدون کارخانه نیز مهمترین چالش فعالان این حوزه را عدم به رسمیت شناخته شدن آن در ساختارهای رسمی اقتصاد دانست و گفت: بدون پذیرش مزایای این مدل از تولید که بهبود کیفیت و قیمت تمامشده محصولات را به همراه دارد، این مسیر کماکان پرچالش خواهد بود.
محمد کریمی از دیگر اعضای این انجمن هم با اشاره به موانع ساختاری از جمله عدمشناسایی مجوزها در سامانه بهینیاب، قیمتگذاری دستوری، محدودیتهای ارزی و کمبود مواد اولیه، پیشنهاد بهرهگیری از ظرفیت شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی برای حل این مشکلات را مطرح کرد.
در پایان این نشست، رئیس اتاق تهران بار دیگر بر ضرورت بازنگری در قوانین و آییننامههای مرتبط با تولید بدون کارخانه تاکید کرده و پیشنهاد برگزاری جلسهای تخصصی در قالب شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی برای بررسی چالشهای این بخش را مطرح کرد. او تدوین پیشنویسی برای ساماندهی تشکلهای مرتبط در حوزههایی مانند دارو، مکملها، صنایع غذایی و لوازم بهداشتی را حائز اهمیت خواند و گفت که این شیوه تولید میتواند در شرایط رکود تورمی به افزایش بهرهوری و بهبود عملکرد بنگاههای اقتصادی بیانجامد.