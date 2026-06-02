مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان‌شرقی از تهیه و تدوین پرونده ثبت جهانی کباب بناب خبر داد و گفت:فرآیند مربوطه وارد مرحله اجرایی شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان‌شرقی مطرح کرد؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، احمد حمزه زاده در جمع مدیران اجرایی شهرستان بناب با بیان اینکه ثبت جهانی کباب بناب فرصتی ارزشمند برای تقویت برند گردشگری آذربایجان شرقی است گفت:این موضوع مهم می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در معرفی هر چه بیشتر و بهتر ظرفیت‌های گردشگری بناب و آذربایجان‌شرقی ایفا کند.

وی گفت:با پیگیری‌های ویژه استاندار آذربایجان‌شرقی و دستور وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فرآیند تهیه پرونده کباب بناب وارد مرحله اجرایی شده است و در همین راستا قرارداد تدوین پرونده با مشاور ملی مسئول پرونده‌های ثبت جهانی منعقد شده است.

وی با تاکید بر ضرورت تسریع روند سرمایه‌گذاری در منطقه نمونه گردشگری قره‌قشون خواستار همکاری دستگاه‌های مرتبط برای رفع موانع اجرایی این طرح شد.

مدیر کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: کباب بناب پیش‌تر در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و در میان بیش از ۷۰ غذای ایرانی که برای ثبت جهانی مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

وی در ادامه به پرونده ثبت جهانی مساجد تاریخی ایران اشاره کرد و گفت: مسجد تاریخی مهرآباد بناب نیز با پیگیری‌های انجام‌ شده از سوی استاندار آذربایجان‌شرقی و نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی، در میان گزینه‌های مطرح برای حضور در این پرونده قرار گرفته و این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های تاریخی شهرستان باشد.

حمزه‌زاده همچنین با اشاره به آخرین وضعیت منطقه نمونه گردشگری قره‌قشون اظهار کرد: این منطقه از جمله مناطق دارای مصوبه هیئت دولت در حوزه گردشگری است که برای توسعه آن تفاهم‌نامه‌ای میان اداره‌ کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و شهرداری بناب منعقد شده است.

وی تشریح کرد: طرح جامع منطقه تهیه و نهایی شده و کمیسیون سرمایه‌گذاری وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز موافقت اصولی لازم را صادر کرده است. اکنون سرمایه‌گذار طرح از سوی شهرداری معرفی شده و انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی با تسریع در فرآیند‌های اداری زمینه آغاز عملیات اجرایی این طرح مهم گردشگری را فراهم کنند.

مدیر کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی گفت: فعال‌سازی ظرفیت‌های گردشگری بناب علاوه بر ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی می‌تواند جایگاه این شهرستان را در نقشه گردشگری کشور بیش از پیش ارتقا دهد.