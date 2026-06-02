معاون اقتصادی استاندار کرمان: روغن خوراکی به مقدار لازم و کافی در استان تولید می‌شود وهیچگونه کمبودی وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ غلامرضا سالاری با تأکید بر اوضاع مطلوب تأمین و توزیع کالاهای اساسی در استان گفت: با وجود اوضاع خاص کشور، از جمله فشارهای ناشی از جنگ و اختلالات اقتصادی، استان کرمان تاکنون با هیچ‌گونه کمبود یا بحران در حوزه کالاهای اساسی روبرو نشده و انبارهای دولتی و خصوصی استان در بهترین وضع قرار دارند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان درباره وضع روغن نباتی در استان گفت: دو کارخانه مهم تولید روغن نباتی، یعنی گلناز در کرمان و فریکو در سیرجان، با ظرفیت مناسب در حال فعالیتند و ذخایر روغن خام استان نیز به اندازه‌ای است و هیچ دغدغه‌ای در این حوزه وجود ندارد.

وی اطمینان داد: تولیدکنندگان استان به میزان لازم و کافی روغن تولید می‌کنند و عمده‌فروشان نیز می‌توانند به‌صورت مستقیم از کارخانه‌ها خرید انجام دهند.