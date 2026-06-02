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روزنامه صهیونیستی معاریو در گزارشی از نگرانی ارتش رژیم صهیونیستی درباره بهروزرسانی مداوم و پیشرفتهتر شدن پهپادهای حزب الله خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، این رسانه صهیونیستی در این گزارش نوشت: حزب الله به طور مداوم پهپادهای انتحاری خود را پیشرفتهتر میکند و این باعث نگرانی ارتش شده است.
معاریو افزود: حزب الله پهپادهای انفجاری خود را به گونهای توسعه داده است که توانایی ضربه زدن به تانکهای مرکاوا و نفربرهای زرهی را داشته باشد.
از سوی دیگر شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابع اسرائیلی مدعی شد که دونالد ترامپ در یک گفت وگوی تلفنی اعلام نشده با بنیامین نتانیاهو توافق کرده است که هشدار تخلیه حومه ضاحیه جنوبی بیروت را صادر کند با این شرط که این هشدار فقط به عنوان یک تهدید برای اعمال فشار بر حزب الله باشد.
این منابع افزودند: دولت آمریکا دریافته است که نتانیاهو ممکن است از این تفاهم برای تبدیل تهدید به واقعیتی نظامی استفاده کرده و به ضاحیه جنوبی بیروت حمله کند.