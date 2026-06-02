نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه سفر به جزیره قشم با فعالان سیاسی و فرهنگی این جزیره دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند که جنگ و دیپلماسی باید به موازات هم دنبال شود و نباید در مقابل هم قرار گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی وکیل پور افزود: تنگه هرمز تنها برای جمهوری اسلامی نیست بلکه این تنگه برای همه مستضعفان جهان است و شما مردم جزیره قشم در مدیریت تنگه هرمز و حفظ انقلاب اسلامی رسالت‌های زیادی بر دوش دارید.

وی گفت: استواری بیش از پیش پایه‌های نظام جمهوری اسلامی بهترین انتقام خون رهبر شهید بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین وکیل پور افزود: رهبر شهیدمان به یکی از مسئولان فرمودند که اگر روزی دشمن بسیاری از فرماندهان کشور را شهید کند آن چیزی که نظام را حفظ می‌کند جان من نیست، بلکه خون من است.

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