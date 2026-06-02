تخصیص ۳۸۰ میلیارد تومان تسهیلات کم بهره مسکن به متقاضیان در شبستر
فرماندار شبستر از تخصیص ۳۸۰ میلیارد تومان تسهیلات کم بهره مسکن با بازپرداخت ۲۰ ساله به متقاضیان در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،اکبر احمدزاده در جلسه شورای مسکن شهرستان شبستر گفت:تسهیلات مسکن با کارمزد ۵ درصد و در قالب طرحهای ویژه مسکن به متقاضیان ارائه خواهد شد.
وی اظهار داشت:در حال حاضر تعداد ۶۸۶ واحد مسکونی در قالب طرح ویژه مسکن روستایی و تعداد ۳۴۶ واحد در قالب طرح نهضت ملی مسکن در حال ساخت میباشد که پیش بینی میشود تا پایان سال ۱۴۰۵ ، ۸۰ درصد از واحدهای فوق به بهره برداری برسند.
فرماندار شبستر گفت:طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته ۵۰۰ قطعه زمین مسکونی با ظرفیت جمعیت پذیری ۲۰۰۰ نفر در شهر خامنه و روستای بنیس به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت توسط اداره بنیاد مسکن و اداره راه و شهرسازی آماده واگذاری شده است.
وفادار مدیر بنیاد مسکن شبستر هم با اعلام اینکه ۶۰ درصد واحدهای مسکونی روستایی غیر مقاوم و نیازمند مقاوم سازی هستند خواستار استفاده خانوادههای روستایی از تسهیلات مسکن روستایی به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان با کارمزد ۵ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله برای مقاوم سازی و ساخت مسکن و سر پناه برای خانواده هایشان شد.