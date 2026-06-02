به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،اکبر احمد‌زاده در جلسه شورای مسکن شهرستان شبستر گفت:تسهیلات مسکن با کارمزد ۵ درصد و در قالب طرح‌های ویژه مسکن به متقاضیان ارائه خواهد شد.

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وی اظهار داشت:در حال حاضر تعداد ۶۸۶ واحد مسکونی در قالب طرح ویژه مسکن روستایی و تعداد ۳۴۶ واحد در قالب طرح نهضت ملی مسکن در حال ساخت می‌باشد که پیش بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۵ ، ۸۰ درصد از واحد‌های فوق به بهره برداری برسند.

فرماندار شبستر گفت:طبق برنامه ریزی‌های صورت گرفته ۵۰۰ قطعه زمین مسکونی با ظرفیت جمعیت پذیری ۲۰۰۰ نفر در شهر خامنه و روستای بنیس به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت توسط اداره بنیاد مسکن و اداره راه و شهرسازی آماده واگذاری شده است.

وفادار مدیر بنیاد مسکن شبستر هم با اعلام اینکه ۶۰ درصد واحد‌های مسکونی روستایی غیر مقاوم و نیازمند مقاوم سازی هستند خواستار استفاده خانواده‌های روستایی از تسهیلات مسکن روستایی به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان با کارمزد ۵ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله برای مقاوم سازی و ساخت مسکن و سر پناه برای خانواده هایشان شد.